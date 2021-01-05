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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 917918919920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:03

Оффтоп

  Vorlon написав:Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум...
На указанном форуме есть та информация, которая могла быть полезна здесь. В данном случае я не знаю другого ресурса, где по указанной теме полноценно была расписана информация.
Кроме этого, вопрос был задан без уточнения и потребовалось бы много моментов описывать.

  Vorlon написав:...да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов.
Сию тему я взял под сопровождение (она мной не начата). В первую очередь это для себя, собрал всё необходимую информацию в шапку темы.

Здесь такой возможности нет и всё канет в обсуждении.

ps Да и при использовании информации с этого форума я не забываю на него ссылаться.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:19

  Vorlon написав:MASolomko
Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум, да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов. :evil:

Бойцовський клуб абонентів - свінорилів.,до цього був ресурс урс.нет.уа та інше. Зараз банків більше,ніж моб.операторів тому люди кидають лінк на свої ресурси,де можно читати і неможливо зареєструватися
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:10

  MASolomko написав:собрал всё необходимую информацию в шапку темы.
Здесь такой возможности нет и всё канет в обсуждении.

+100
Огромный минус этого форума - его техническое убожество.
Нет шапок, нет таблиц, нет никак улучшений, никакого роста.
И никому это не нужно. Работает хоть как-то - ну и ладно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:00

  mustbe написав:Огромный минус этого форума - его техническое убожество.
Нет шапок, нет таблиц, нет никак улучшений, никакого роста.
И никому это не нужно. Работает хоть как-то - ну и ладно


Ну как бы главное информация. Все остальное второстепенно.
Да и ни к чему имхо тут ту информацию в шапки выводить.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:04

  Aps написав:
  mustbe написав:Огромный минус этого форума - его техническое убожество.
Нет шапок, нет таблиц, нет никак улучшений, никакого роста.
И никому это не нужно. Работает хоть как-то - ну и ладно


Ну как бы главное информация. Все остальное второстепенно.
Да и ни к чему имхо тут ту информацию в шапки выводить.

ИМХО, шапка или какой-то FAQ не помещали бы. Тут во многих ветках по кругу спрашивают одно и то же...
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:18

Re: Конкорд

  ingtrans написав:ИМХО, шапка или какой-то FAQ не помещали бы.

Вот можно попробовать организовать отдельную ветку "Шапка", де складировать тока шапки-ЧаВо по ВСЕМ банкам. И токо добрый модер сможет ту ЧаВо регулярно обновлять по инфе в личке.
Всех неофитов туда мона будет отправлять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:43

  clientage написав:Вот можно попробовать организовать отдельную ветку "Шапка", де складировать тока шапки-ЧаВо по ВСЕМ банкам. И токо добрый модер сможет ту ЧаВо регулярно обновлять по инфе в личке

Мазохизм / онанизм.
Если нормальный/современный форум не нужен администрации - то юзеры могут юзать только костыли
mustbe
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  #<1 ... 917918919920
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06.01.2021 14:43
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