Vorlon написав:Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум...
На указанном форуме есть та информация, которая могла быть полезна здесь. В данном случае я не знаю другого ресурса, где по указанной теме полноценно была расписана информация. Кроме этого, вопрос был задан без уточнения и потребовалось бы много моментов описывать.
Vorlon написав:...да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов.
Сию тему я взял под сопровождение (она мной не начата). В первую очередь это для себя, собрал всё необходимую информацию в шапку темы.
Здесь такой возможности нет и всё канет в обсуждении.
ps Да и при использовании информации с этого форума я не забываю на него ссылаться.
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Vorlon написав:MASolomko Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум, да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов. :evil:
Бойцовський клуб абонентів - свінорилів.,до цього був ресурс урс.нет.уа та інше. Зараз банків більше,ніж моб.операторів тому люди кидають лінк на свої ресурси,де можно читати і неможливо зареєструватися
ingtrans написав:ИМХО, шапка или какой-то FAQ не помещали бы.
Вот можно попробовать организовать отдельную ветку "Шапка", де складировать тока шапки-ЧаВо по ВСЕМ банкам. И токо добрый модер сможет ту ЧаВо регулярно обновлять по инфе в личке. Всех неофитов туда мона будет отправлять
vitaliy_berdinskikh написав:Apple Pay и Google Pay доступны только для One и карт прайвет банкинга? Для One между картами Мастер Дебит и Виза Rewards Gold есть какие-то отличия? Обычно банки за Gold давали ну хоть какие-то минимальные плюшки, а здесь не вижу в тарифах ничего.
Нет, виртуальные и карты старых тарифов подключаются к Google Pay без проблем. За Gold плюшек нет.