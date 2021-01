Додано: Чет 07 січ, 2021 09:39

Apple Pay и Google Pay доступны только для One и карт прайвет банкинга?



Для One между картами Мастер Дебит и Виза Rewards Gold есть какие-то отличия? Обычно банки за Gold давали ну хоть какие-то минимальные плюшки, а здесь не вижу в тарифах ничего.

