Vorlon написав:Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум...
На указанном форуме есть та информация, которая могла быть полезна здесь. В данном случае я не знаю другого ресурса, где по указанной теме полноценно была расписана информация. Кроме этого, вопрос был задан без уточнения и потребовалось бы много моментов описывать.
Vorlon написав:...да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов.
Сию тему я взял под сопровождение (она мной не начата). В первую очередь это для себя, собрал всё необходимую информацию в шапку темы.
Здесь такой возможности нет и всё канет в обсуждении.
ps Да и при использовании информации с этого форума я не забываю на него ссылаться.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Vorlon написав:MASolomko Не понимаю, зачем вы постоянно пиарите (нафиг не нужный) чужой форум, да и вообще, развиваете там обсуждения финансовых вопросов. :evil:
Бойцовський клуб абонентів - свінорилів.,до цього був ресурс урс.нет.уа та інше. Зараз банків більше,ніж моб.операторів тому люди кидають лінк на свої ресурси,де можно читати і неможливо зареєструватися
ingtrans написав:ИМХО, шапка или какой-то FAQ не помещали бы.
Вот можно попробовать организовать отдельную ветку "Шапка", де складировать тока шапки-ЧаВо по ВСЕМ банкам. И токо добрый модер сможет ту ЧаВо регулярно обновлять по инфе в личке. Всех неофитов туда мона будет отправлять
vitaliy_berdinskikh написав:Apple Pay и Google Pay доступны только для One и карт прайвет банкинга? Для One между картами Мастер Дебит и Виза Rewards Gold есть какие-то отличия? Обычно банки за Gold давали ну хоть какие-то минимальные плюшки, а здесь не вижу в тарифах ничего.
Нет, виртуальные и карты старых тарифов подключаются к Google Pay без проблем. За Gold плюшек нет.
Давно не читал эту тему, сейчас решил долистать до конца - и увидел спор насчет тарифов по картам. Честно, сам не очень люблю их читать Прокомментирую. Раньше пользовался только Доходной картой в гривне. С апреля 2020 начал параллельно (а потом - только) использовать Виртуальную VISA. Крайне удобная карта, т.к. она позволяет делать все. 1. СЭПы с нее отправляю стабильно в начале месяца, пополняя депозиты в Моно. Кроме того, периодически бросаю СЭПы на Вику ТАСину, когда надо онлайн-обмен сделать. Курсы в Конкорде - так себе, да и снимать негде (у нас отделения нет). 2. Несколько раз СЭП делал на нее, выводя закончившиеся депозиты в А-банке. Сначала кинул пробные 100 грн, чтобы проверить шаблон (а что тут проверять? Взял и сделал, как в Приватбанке, один в один), потом отправлял и по 50-60 тысяч за раз, все отлично заходило. 3. Постоянно тяну с Виртуалки всеми возможными тянучками, т.к. использую ее как основную для пополнения кредиток и других дебеток. За все это время не заплатил ни одной гривны комиссии. Отличная карта.
Физический пластик да и сама Доходная лежит. Использую ее только, когда надо пополнить налом: 4900 на Виртуалку и 4900 на Доходную, с которой потом опять перегоняю на Виртуалку. Как по мне, одни из самых удобных карт, одно плохо - лимит в 200 000 от ФГВ