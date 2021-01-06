Додано: Чет 07 січ, 2021 11:03

Давно не читал эту тему, сейчас решил долистать до конца - и увидел спор насчет тарифов по картам.Честно, сам не очень люблю их читатьПрокомментирую.Раньше пользовался только Доходной картой в гривне. С апреля 2020 начал параллельно (а потом - только) использовать Виртуальную VISA. Крайне удобная карта, т.к. она позволяет делать все.1. СЭПы с нее отправляю стабильно в начале месяца, пополняя депозиты в Моно. Кроме того, периодически бросаю СЭПы на Вику ТАСину, когда надо онлайн-обмен сделать. Курсы в Конкорде - так себе, да и снимать негде (у нас отделения нет).2. Несколько раз СЭП делал на нее, выводя закончившиеся депозиты в А-банке. Сначала кинул пробные 100 грн, чтобы проверить шаблон (а что тут проверять? Взял и сделал, как в Приватбанке, один в один), потом отправлял и по 50-60 тысяч за раз, все отлично заходило.3. Постоянно тяну с Виртуалки всеми возможными тянучками, т.к. использую ее как основную для пополнения кредиток и других дебеток.За все это время не заплатил ни одной гривны комиссии. Отличная карта.Физический пластик да и сама Доходная лежит. Использую ее только, когда надо пополнить налом: 4900 на Виртуалку и 4900 на Доходную, с которой потом опять перегоняю на Виртуалку.Как по мне, одни из самых удобных карт, одно плохо - лимит в 200 000 от ФГВ