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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом !
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:18
в минулому році був про запас 14%,наразі 10% і більше фонду,для інформація
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:10
Re: Конкорд
Терзают меня сомнения что я уже спрашивал или даже сам писал об этом. Но не могу ни вспомнить, ни найти в теме.
Открытие депозитов недоступно в Нео. В принципе даже просто посмотреть детали депозита - тоже нельзя. Это у всех так или что-то лично у меня глючит?
В веб-версии icon25 доступны и просмотр и открытие нового депозита.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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