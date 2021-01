Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.6 5 62 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 18% 11 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 7 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 34% 21 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 32% 20 Всього голосів : 62 Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23 Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом !

Investor_K

Додано: Чет 07 січ, 2021 17:18 Искатель написав: Давно не читал эту тему, сейчас решил долистать до конца - и увидел спор насчет тарифов по картам.

Честно, сам не очень люблю их читать Прокомментирую.

Раньше пользовался только Доходной картой в гривне. С апреля 2020 начал параллельно (а потом - только) использовать Виртуальную VISA. Крайне удобная карта, т.к. она позволяет делать все.

1. СЭПы с нее отправляю стабильно в начале месяца, пополняя депозиты в Моно. Кроме того, периодически бросаю СЭПы на Вику ТАСину, когда надо онлайн-обмен сделать. Курсы в Конкорде - так себе, да и снимать негде (у нас отделения нет).

2. Несколько раз СЭП делал на нее, выводя закончившиеся депозиты в А-банке. Сначала кинул пробные 100 грн, чтобы проверить шаблон (а что тут проверять? Взял и сделал, как в Приватбанке, один в один), потом отправлял и по 50-60 тысяч за раз, все отлично заходило.

3. Постоянно тяну с Виртуалки всеми возможными тянучками, т.к. использую ее как основную для пополнения кредиток и других дебеток.

За все это время не заплатил ни одной гривны комиссии. Отличная карта.



Физический пластик да и сама Доходная лежит. Использую ее только, когда надо пополнить налом: 4900 на Виртуалку и 4900 на Доходную, с которой потом опять перегоняю на Виртуалку.

Как по мне, одни из самых удобных карт, одно плохо - лимит в 200 000 от ФГВ Давно не читал эту тему, сейчас решил долистать до конца - и увидел спор насчет тарифов по картам.Честно, сам не очень люблю их читатьПрокомментирую.Раньше пользовался только Доходной картой в гривне. С апреля 2020 начал параллельно (а потом - только) использовать Виртуальную VISA. Крайне удобная карта, т.к. она позволяет делать все.1. СЭПы с нее отправляю стабильно в начале месяца, пополняя депозиты в Моно. Кроме того, периодически бросаю СЭПы на Вику ТАСину, когда надо онлайн-обмен сделать. Курсы в Конкорде - так себе, да и снимать негде (у нас отделения нет).2. Несколько раз СЭП делал на нее, выводя закончившиеся депозиты в А-банке. Сначала кинул пробные 100 грн, чтобы проверить шаблон (а что тут проверять? Взял и сделал, как в Приватбанке, один в один), потом отправлял и по 50-60 тысяч за раз, все отлично заходило.3. Постоянно тяну с Виртуалки всеми возможными тянучками, т.к. использую ее как основную для пополнения кредиток и других дебеток.За все это время не заплатил ни одной гривны комиссии. Отличная карта.Физический пластик да и сама Доходная лежит. Использую ее только, когда надо пополнить налом: 4900 на Виртуалку и 4900 на Доходную, с которой потом опять перегоняю на Виртуалку.Как по мне, одни из самых удобных карт, одно плохо - лимит в 200 000 от ФГВ в минулому році був про запас 14%,наразі 10% і більше фонду,для інформація в минулому році був про запас 14%,наразі 10% і більше фонду,для інформація никому не верю sens

Додано: Пон 11 січ, 2021 09:10 Re: Конкорд Терзают меня сомнения что я уже спрашивал или даже сам писал об этом. Но не могу ни вспомнить, ни найти в теме.



Открытие депозитов недоступно в Нео. В принципе даже просто посмотреть детали депозита - тоже нельзя. Это у всех так или что-то лично у меня глючит?



В веб-версии icon25 доступны и просмотр и открытие нового депозита.

vitaliy_berdinskikh

