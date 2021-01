Додано: Пон 11 січ, 2021 09:10

Терзают меня сомнения что я уже спрашивал или даже сам писал об этом. Но не могу ни вспомнить, ни найти в теме.



Открытие депозитов недоступно в Нео. В принципе даже просто посмотреть детали депозита - тоже нельзя. Это у всех так или что-то лично у меня глючит?



В веб-версии icon25 доступны и просмотр и открытие нового депозита.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!