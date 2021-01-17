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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом !
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:18
Искатель написав:
Давно не читал эту тему, сейчас решил долистать до конца - и увидел спор насчет тарифов по картам.
Честно, сам не очень люблю их читать
Прокомментирую.
Раньше пользовался только Доходной картой в гривне. С апреля 2020 начал параллельно (а потом - только) использовать Виртуальную VISA. Крайне удобная карта, т.к. она позволяет делать все.
1. СЭПы с нее отправляю стабильно в начале месяца, пополняя депозиты в Моно. Кроме того, периодически бросаю СЭПы на Вику ТАСину, когда надо онлайн-обмен сделать. Курсы в Конкорде - так себе, да и снимать негде (у нас отделения нет).
2. Несколько раз СЭП делал на нее, выводя закончившиеся депозиты в А-банке. Сначала кинул пробные 100 грн, чтобы проверить шаблон (а что тут проверять? Взял и сделал, как в Приватбанке, один в один), потом отправлял и по 50-60 тысяч за раз, все отлично заходило.
3. Постоянно тяну с Виртуалки всеми возможными тянучками, т.к. использую ее как основную для пополнения кредиток и других дебеток.
За все это время не заплатил ни одной гривны комиссии. Отличная карта.
Физический пластик да и сама Доходная лежит. Использую ее только, когда надо пополнить налом: 4900 на Виртуалку и 4900 на Доходную, с которой потом опять перегоняю на Виртуалку.
Как по мне, одни из самых удобных карт, одно плохо - лимит в 200 000 от ФГВ
в минулому році був про запас 14%,наразі 10% і більше фонду,для інформація
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:10
Терзают меня сомнения что я уже спрашивал или даже сам писал об этом. Но не могу ни вспомнить, ни найти в теме.
Открытие депозитов недоступно в Нео. В принципе даже просто посмотреть детали депозита - тоже нельзя. Это у всех так или что-то лично у меня глючит?
В веб-версии icon25 доступны и просмотр и открытие нового депозита.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:41
vitaliy_berdinskikh написав:
Терзают меня сомнения что я уже спрашивал или даже сам писал об этом. Но не могу ни вспомнить, ни найти в теме. Открытие депозитов недоступно в Нео. В принципе даже просто посмотреть детали депозита - тоже нельзя. Это у всех так или что-то лично у меня глючит? В веб-версии icon25 доступны и просмотр и открытие нового депозита.
У меня тоже (пришлось написать даже в суппорт по этому поводу). Недавно открывал как раз депо - пришлось через iCon25. Наверное придется ещё на нем посидеть, пока не отключат вовсе.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:10
vitaliy_berdinskikh написав:
Терзают меня сомнения что я уже спрашивал или даже сам писал об этом. Но не могу ни вспомнить, ни найти в теме.
Открытие депозитов недоступно в Нео. В принципе даже просто посмотреть детали депозита - тоже нельзя. Это у всех так или что-то лично у меня глючит?
В веб-версии icon25 доступны и просмотр и открытие нового депозита.
у меня тоже, но у меня и карту p2p пополнить нельзя на несчастный 300 грн,
думаю, что-то с правами и сменой телефона, но звонить пока лень - особо не нужно
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cohan
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:10
Кто-то пытался после 14.12.2020 забирать с остатка на валютной ONEcard больше эквивалента 30к грн в мес?
Ліміти за
операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн
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gorbatiuk_v
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:27
gorbatiuk_v написав:
Кто-то пытался после 14.12.2020 забирать с остатка на валютной ONEcard больше эквивалента 30к грн в мес?
Ліміти за
операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн
я 3,5 забрал, около 25.12, без проблем и воплей, но - менеджер подняла через бумажку у себя, говорила, что можно еще звонить, но типа дольше так
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cohan
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:36
cohan
Спасибо, мне как раз тоже менеджер сказала, что в индивидуальном порядке можно поднять лимит. Хотелось услышать практический опыт
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gorbatiuk_v
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:32
gorbatiuk_v написав:
Кто-то пытался после 14.12.2020 забирать с остатка на валютной ONEcard больше эквивалента 30к грн в мес?
Ліміти за
операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн
так перекиньте на текущий и снимите в кассе без лимитов.
мне когда начали песню про звонить-поднимать лимиты - говорю, зачем, перевел на текущий и снял в 6 раз больше.
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Lost
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