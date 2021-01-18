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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05

  DENVER_S написав:Панове, подскажите, что делать с заканчивающейся Доходной и ИнЖой?
Их на что то другое сейчас перевыпускают?
Или придется счет закрывать.

У меня инДжой даж в процессе пользования перешел на ВаньЮ
Узнайте у саппорта
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:59

Re: Конкорд

Був в суботу на перевипуску дебетки. Дохідні і Інджох банально закривають. Замість них відкривають Ван-артку, але менеджер пояснила, що це відкриття нового раунку.
Підпис без реферальних посилань :)
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  #<1 ... 919920921922
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