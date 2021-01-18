У меня инДжой даж в процессе пользования перешел на ВаньЮ
Узнайте у саппорта
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05
У меня инДжой даж в процессе пользования перешел на ВаньЮ
Узнайте у саппорта
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:59
Re: Конкорд
Був в суботу на перевипуску дебетки. Дохідні і Інджох банально закривають. Замість них відкривають Ван-артку, але менеджер пояснила, що це відкриття нового раунку.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:01
Если не ошибаюсь оно и раньше перевыпуск доходной был не выгоден поскольку он был платным. То есть открытие новой карты с новым счетом даже в самом отделении рекомендовали, чтобы не платить за перевыпуск.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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