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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05

  DENVER_S написав:Панове, подскажите, что делать с заканчивающейся Доходной и ИнЖой?
Их на что то другое сейчас перевыпускают?
Или придется счет закрывать.

У меня инДжой даж в процессе пользования перешел на ВаньЮ
Узнайте у саппорта
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:59

Re: Конкорд

Був в суботу на перевипуску дебетки. Дохідні і Інджох банально закривають. Замість них відкривають Ван-артку, але менеджер пояснила, що це відкриття нового раунку.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:01

Если не ошибаюсь оно и раньше перевыпуск доходной был не выгоден поскольку он был платным. То есть открытие новой карты с новым счетом даже в самом отделении рекомендовали, чтобы не платить за перевыпуск.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:07

Flamingo так оно и осталось у One Card.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:09

колеги, а СЕП з Дохідної уже з комісом ?
у тарифах ніби 1% ... чи не туди дивлюсь ?

10.5. - безналичный перевод на счета в других банках в национальной валюте 1%
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:15

  stas_rst написав:колеги, а СЕП з Дохідної уже з комісом ?
у тарифах ніби 1% ... чи не туди дивлюсь ?

10.5. - безналичный перевод на счета в других банках в национальной валюте 1%

СЭП же делается через icon25, значит надо смотреть тарифы icon25 в первую очередь.

на счета в других банках по реквезитам IBAN в национальной валюте1
за счет личных средств - не тарифицируется
за счет кредитных средств - 4% от суммы операции

...

1 Операция перевода средств по реквезитам счета IBAN выполняется только при использовании веб версии СДО «icON25» на сайте https://icon25.ua/auth.

https://icon25.ua/tarifs.php
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:17

  stas_rst написав:колеги, а СЕП з Дохідної уже з комісом ?
у тарифах ніби 1% ... чи не туди дивлюсь ?

10.5. - безналичный перевод на счета в других банках в национальной валюте 1%

Насколько я помню такая фраза во всех картах тут натыкана, но она не касалась СЭПа.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:19

усім дякую! полетів на МонА :)
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:53

30 хвилин польоту з СоСо на Моню. Кошти зайшли на депо Моні і КБ впав.
Ще раз дякую clientage, Flamingo і усім, хто допоміг!
ПС. пімпу "продовжити автоматично" у інфі депо зняв :)
stas_rst
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