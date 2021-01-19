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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05
DENVER_S написав:
Панове, подскажите, что делать с заканчивающейся Доходной и ИнЖой?
Их на что то другое сейчас перевыпускают?
Или придется счет закрывать.
У меня инДжой даж в процессе пользования перешел на ВаньЮ
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:59
Був в суботу на перевипуску дебетки. Дохідні і Інджох банально закривають. Замість них відкривають Ван-артку, але менеджер пояснила, що це відкриття нового раунку.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 21:01
Если не ошибаюсь оно и раньше перевыпуск доходной был не выгоден поскольку он был платным. То есть открытие новой карты с новым счетом даже в самом отделении рекомендовали, чтобы не платить за перевыпуск.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -
v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 18 січ, 2021 21:07
Flamingo так оно и осталось у One Card.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:09
колеги, а СЕП з Дохідної уже з комісом ?
у тарифах ніби 1% ... чи не туди дивлюсь ?
10.5. - безналичный перевод на счета в других банках в национальной валюте 1%
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки грн. 50-100 + КБ http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:15
stas_rst написав:
колеги, а СЕП з Дохідної уже з комісом ?
у тарифах ніби 1% ... чи не туди дивлюсь ?
10.5. - безналичный перевод на счета в других банках в национальной валюте 1%
СЭП же делается через icon25, значит надо смотреть тарифы icon25 в первую очередь.
на счета в других банках по реквезитам IBAN в национальной валюте
1
за счет личных средств - не тарифицируется
за счет кредитных средств - 4% от суммы операции
...
1
Операция перевода средств по реквезитам счета IBAN выполняется только при использовании веб версии СДО «icON25» на сайте
https://icon25.ua/auth
.
https://icon25.ua/tarifs.php
Mind the gap.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:17
stas_rst написав:
колеги, а СЕП з Дохідної уже з комісом ?
у тарифах ніби 1% ... чи не туди дивлюсь ?
10.5. - безналичный перевод на счета в других банках в национальной валюте 1%
Насколько я помню такая фраза во всех картах тут натыкана, но она не касалась СЭПа.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -
v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:19
усім дякую! полетів на МонА
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки грн. 50-100 + КБ http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:53
30 хвилин польоту з СоСо на Моню. Кошти зайшли на депо Моні і КБ впав.
Ще раз дякую
clientage, Flamingo
і усім, хто допоміг!
ПС. пімпу "продовжити автоматично" у інфі депо зняв
stas_rst
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