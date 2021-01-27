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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 січ, 2021 18:37
stas_rst написав: Квесторе_поверніться написав:
По Ванадолар в касакеш вже давно без комісії...
а до чого тут Вана? я писав про віртуалку доллар. і вихід через ІнДжой долл. пластик
Не потрібно лишньої одноходівочки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 25 січ, 2021 18:52
Квесторе_поверніться написав:
лишньої
"зайвої"?
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Vorlon
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:00
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
лишньої
"зайвої"?
Ага...русизм...дякую за пильність.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:11
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
лишньої
"зайвої"?
Ага...русизм...дякую за пильність.
мабуть русизм ще мона, а вот росіянізм вже не потрібно
корінь слова -лиш- є в мові. Є і слова з корінем: колишня, залиш...ото й слово наше.
Треба забирати у росіян, це у них воно -- заимствованное з мови
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:21
а як же "хильнути лишку"?
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v57
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:23
v57 написав:
а як же "хильнути лишку"?
"Лишенько" - що занадто, то не здраво.
Но это не про свиней :_
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:27
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
лишньої
"зайвої"?
в обчем лишаємо лишню за мовою
ткм более, на ветке Лушыго
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 25 січ, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:27
clientage гарне гасло було у серпні 2008 на трибунах ультрас на матчі Динамо-Спартак (4:1) - "Столиця Київської Русі вітає гостей з провінції".
Гарні часи були ... ех.
ПС. До речі, на виїзді у Маскві - 1:4 (за сумою 8:2)
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stas_rst
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:05
З 1.02 падають всі ставки плюс-мінус 0.5%
промокод від Мінфіна UF9U733
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:09
wolt450 написав:
З 1.02 падають всі ставки плюс-мінус 0.5%
А где можно об этом почитать?
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Adast
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