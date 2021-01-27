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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 922923924925>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 18:37

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:По Ванадолар в касакеш вже давно без комісії...

а до чого тут Вана? я писав про віртуалку доллар. і вихід через ІнДжой долл. пластик

Не потрібно лишньої одноходівочки.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 18:52

  Квесторе_поверніться написав:лишньої

"зайвої"?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:00

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:лишньої

"зайвої"?

Ага...русизм...дякую за пильність.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:лишньої

"зайвої"?

Ага...русизм...дякую за пильність.

мабуть русизм ще мона, а вот росіянізм вже не потрібно :)
корінь слова -лиш- є в мові. Є і слова з корінем: колишня, залиш...ото й слово наше.
Треба забирати у росіян, це у них воно -- заимствованное з мови :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:21

а як же "хильнути лишку"? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:23

Re: Конкорд

  v57 написав:а як же "хильнути лишку"?

"Лишенько" - що занадто, то не здраво.
Но это не про свиней :_
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:27

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:лишньої

"зайвої"?

в обчем лишаємо лишню за мовою :)
ткм более, на ветке Лушыго
Востаннє редагувалось clientage в Пон 25 січ, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:27

clientage гарне гасло було у серпні 2008 на трибунах ультрас на матчі Динамо-Спартак (4:1) - "Столиця Київської Русі вітає гостей з провінції".
Гарні часи були ... ех.
ПС. До речі, на виїзді у Маскві - 1:4 (за сумою 8:2)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:05

Re: Конкорд

З 1.02 падають всі ставки плюс-мінус 0.5%
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:09

  wolt450 написав:З 1.02 падають всі ставки плюс-мінус 0.5%

А где можно об этом почитать?
Adast
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