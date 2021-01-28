інсайд
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:16
інсайд
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18
Необанка взагалі працює?
Вперше спробував перекинути гроші з віртуалки на інжой, все норм, тільки гроші не перевелися і ніяких повідомлень. Через ікону все спрацювало.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:14
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:16
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|