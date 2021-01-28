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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 922923924925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:16

  Adast написав:
  wolt450 написав:З 1.02 падають всі ставки плюс-мінус 0.5%

А где можно об этом почитать?

інсайд
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18

Необанка взагалі працює?
Вперше спробував перекинути гроші з віртуалки на інжой, все норм, тільки гроші не перевелися і ніяких повідомлень. Через ікону все спрацювало.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:14

  Ромасик написав:Необанка взагалі працює? Вперше спробував перекинути гроші з віртуалки на інжой, все норм, тільки гроші не перевелися і ніяких повідомлень. Через ікону все спрацювало.

Пользуюсь пока iCon25, пока не допилят Neo/не отрубят iCon25.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:16

Re: Конкорд

  wolt450 написав:інсайд

Завтра останній день...думайте.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:27

Re: Конкорд

Зарплата капнула
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:41

  Flamingo написав:Зарплата капнула

А они всегда присылают в предпоследний рабочий день?
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:50

  Adast написав:
  Flamingo написав:Зарплата капнула

А они всегда присылают в предпоследний рабочий день?

по карточным да. По депозитным в последний
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:03

  Flamingo написав: по карточным да. По депозитным в последний

По виртуальной карте ещё вчера пришло (хотя последние месяцы они глубокой ночью выплачивали). А вот по депозитам до сих пор нет. "Где деньги, Лебовски?"(с)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:57

lloydbanksua ну так вчера и был предпоследний день - так что по виртуалке все логично. Хотя мне капнуло после 22 часов - не глубокая конечно ночь, но уже и как бы не вечер.
А по депозитам на сегодня - ведь еще не вечер. Оно капает попИзже немного.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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