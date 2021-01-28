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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:16
Adast написав: wolt450 написав:
З 1.02 падають всі ставки плюс-мінус 0.5%
А где можно об этом почитать?
інсайд
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18
Необанка взагалі працює?
Вперше спробував перекинути гроші з віртуалки на інжой, все норм, тільки гроші не перевелися і ніяких повідомлень. Через ікону все спрацювало.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:14
Ромасик написав:
Необанка взагалі працює? Вперше спробував перекинути гроші з віртуалки на інжой, все норм, тільки гроші не перевелися і ніяких повідомлень. Через ікону все спрацювало.
Пользуюсь пока iCon25, пока не допилят Neo/не отрубят iCon25.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:16
wolt450 написав:
інсайд
Завтра останній день...думайте.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:27
Зарплата капнула
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:41
Flamingo написав:
Зарплата капнула
А они всегда присылают в предпоследний рабочий день?
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Adast
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:50
Adast написав: Flamingo написав:
Зарплата капнула
А они всегда присылают в предпоследний рабочий день?
по карточным да. По депозитным в последний
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:03
Flamingo написав:
по карточным да. По депозитным в последний
По виртуальной карте ещё вчера пришло (хотя последние месяцы они глубокой ночью выплачивали). А вот по депозитам до сих пор нет. "Где деньги, Лебовски?"(с)
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:57
lloydbanksua ну так вчера и был предпоследний день - так что по виртуалке все логично. Хотя мне капнуло после 22 часов - не глубокая конечно ночь, но уже и как бы не вечер.
А по депозитам на сегодня - ведь еще не вечер. Оно капает попИзже немного.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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