%% пришли, а с ними и снижение %% по депо. Особенно 3 месяца порезали - на 1.5 % По доллару тоже снизили. Вот тебе и лучший...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46
Хорошо, что на днях успел открыть очередные столбы. Хотя по гривне на год без изменений пока...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:48
По сьогодні відкритому депо % теж капнули.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:10
Re: Конкорд
А я правильно понимаю - сейчас накопительный в баксе по всем срокам сравнялся с платой за остаток по ванакарте, а неразрывной срочный всего на 0,25% годовых выше?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:15
Re: Конкорд
по валюті на поточніках зараз лучші форвард і січ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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