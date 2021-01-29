Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:09

ребята готовьте лыжи.

все привыкли жить за счёт депозитов.

через годик по грн. будет 2% и тогда все на биржу труда или бабосы запускать в свой бизнес.

народ расслабился за 20лет держа бабосы на деле и лежа на диване пить пивусик за проценты.

теперь попу подняли и пувисик надо стоя возле стойки продавать самим. и не забываем чек отдавать покупателям)))

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.