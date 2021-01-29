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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39

  Flamingo написав:А вот и %% по депо начали поступать. Все согласно расписанию

%% пришли, а с ними и снижение %% по депо. Особенно 3 месяца порезали - на 1.5 % По доллару тоже снизили. Вот тебе и лучший...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46

Хорошо, что на днях успел открыть очередные столбы. Хотя по гривне на год без изменений пока...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:48

  lloydbanksua написав:
  Flamingo написав:А вот и %% по депо начали поступать. Все согласно расписанию

%% пришли, а с ними и снижение %% по депо. Особенно 3 месяца порезали - на 1.5 % По доллару тоже снизили. Вот тебе и лучший...

По сьогодні відкритому депо % теж капнули.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:10

Re: Конкорд

А я правильно понимаю - сейчас накопительный в баксе по всем срокам сравнялся с платой за остаток по ванакарте, а неразрывной срочный всего на 0,25% годовых выше?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:15

Re: Конкорд

  lloydbanksua написав:По доллару тоже снизили. Вот тебе и лучший...


по валюті на поточніках зараз лучші форвард і січ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:15

  greenozon написав: по валюті на поточніках зараз лучші форвард і січ

У форварда комиссия за снятие и нет валютных карт. Сич отсталый банк, у них нет ИБ + на текущем счёте невысокие %% (всего лишь 0,25/0,85 %), только на депо.
Flamingo Все правильно, намек та то, что на остаток по One Card /Виртуальной будут снижать. Так уже было раньше, когда на остаток было 3%, до этого сначала снизили по депо, а потом по картам.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:21

Успел создать долларовый столбик на год)
Интересно, порежут ли проценты по евро?
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:04

  wolt450 написав:З 1.02 падають всі ставки плюс-мінус 0.5%

Трехмесячный упал сильно больше :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:09

ребята готовьте лыжи.
все привыкли жить за счёт депозитов.
через годик по грн. будет 2% и тогда все на биржу труда или бабосы запускать в свой бизнес.
народ расслабился за 20лет держа бабосы на деле и лежа на диване пить пивусик за проценты.
теперь попу подняли и пувисик надо стоя возле стойки продавать самим. и не забываем чек отдавать покупателям)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:20

Re: Конкорд

  Игорь Алексеевич написав:народ расслабился за 20лет держа бабосы на деле и лежа на диване пить пивусик за проценты.

Хотел бы я посмотреть на человека который в 90-х наскирдовал полмиллиона чтобы потом жить на 6000 в месяц.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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