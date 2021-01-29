%% пришли, а с ними и снижение %% по депо. Особенно 3 месяца порезали - на 1.5 % По доллару тоже снизили. Вот тебе и лучший...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46
Хорошо, что на днях успел открыть очередные столбы. Хотя по гривне на год без изменений пока...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:48
По сьогодні відкритому депо % теж капнули.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:10
Re: Конкорд
А я правильно понимаю - сейчас накопительный в баксе по всем срокам сравнялся с платой за остаток по ванакарте, а неразрывной срочный всего на 0,25% годовых выше?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:15
Re: Конкорд
по валюті на поточніках зараз лучші форвард і січ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:15
У форварда комиссия за снятие и нет валютных карт. Сич отсталый банк, у них нет ИБ + на текущем счёте невысокие %% (всего лишь 0,25/0,85 %), только на депо.
Flamingo Все правильно, намек та то, что на остаток по One Card /Виртуальной будут снижать. Так уже было раньше, когда на остаток было 3%, до этого сначала снизили по депо, а потом по картам.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:21
Успел создать долларовый столбик на год)
Интересно, порежут ли проценты по евро?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:04
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:09
ребята готовьте лыжи.
все привыкли жить за счёт депозитов.
через годик по грн. будет 2% и тогда все на биржу труда или бабосы запускать в свой бизнес.
народ расслабился за 20лет держа бабосы на деле и лежа на диване пить пивусик за проценты.
теперь попу подняли и пувисик надо стоя возле стойки продавать самим. и не забываем чек отдавать покупателям)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:20
Re: Конкорд
Хотел бы я посмотреть на человека который в 90-х наскирдовал полмиллиона чтобы потом жить на 6000 в месяц.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|