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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:24

Re: Конкорд

  Игорь Алексеевич написав:через годик по грн. будет 2%
Не болтайте ерундой. Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).
Поэтому не надо тут разводить демагогию в вещах в которых вы разбираетесь с глубиной заголовков желтой прессы, да еще и в таком тоне, мол "вы тут все в гoвнe, а я весь в белом" :twisted:
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