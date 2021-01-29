Не болтайте ерундой. Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).
Поэтому не надо тут разводить демагогию в вещах в которых вы разбираетесь с глубиной заголовков желтой прессы, да еще и в таком тоне, мол "вы тут все в гoвнe, а я весь в белом"