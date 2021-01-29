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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 924925926927 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.6 5 62 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 18% 11 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 7 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 34% 21 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 32% 20 Всього голосів : 62 Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:24 Re: Конкорд Игорь Алексеевич написав: через годик по грн. будет 2% через годик по грн. будет 2% Не болтайте ерундой. Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).

Поэтому не надо тут разводить демагогию в вещах в которых вы разбираетесь с глубиной заголовков желтой прессы, да еще и в таком тоне, мол "вы тут все в гoвнe, а я весь в белом" Не болтайте ерундой. Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).Поэтому не надо тут разводить демагогию в вещах в которых вы разбираетесь с глубиной заголовков желтой прессы, да еще и в таком тоне, мол "вы тут все в гoвнe, а я весь в белом" 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5692 З нами з: 20.03.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 січ, 2021 04:08 Flamingo написав: Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение). Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).

Я теж не економіст, але все ж дозвольте з Вами частково не погодитись. Більшість з тих, хто тримає під 5%, будуть тримати і під 2% і під 0,01%. Це чітко видно з того, що такі люди нікуди не поділися навіть після падіння з умовних 25% чистими, до 5% брудними. У якості альтернативи, можна подивитися на іконізовану нами Європу, де фінансова культура теоретично мала б бути більш розвиненою і де ставки коливаються впритул біля нуля, часом навіть опускаючись у мінус і при цьому є постійний попит навіть на такі послуги, що нам сьогодні поки ще здається абсурдом. Я веду до того, що проблема не нова і не ми перші з нею стикаємося. Якби ми знали, куди можна надійно і безпроблемно вкластися, то на рахунку б ці гроші не лежали ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Максимум якраз були б залишки на пиво. Що залишається для пересічного: ОВДП, нерухомість, американська фонда?

ОВДП - це все ще складно і має певний поріг для входу у багатьох планах;

Нерухомість - теє має доволі очевидний поріг та є не дуже гнучким інструментом з певними ризиками;

Фондовий ринок взагалі не для посереднього вкладника, ну і лотерея є лотерея.

Навіть наше все - валюту будуть максимально витісняти, про що офіційно заявляють. Хоча вона навіть і не засіб заробітку, а лише інструмент з більш прогнозованих знеціненням.

Про бізнес навмисно не говорю, бо ті, хто знають, як побудувати успішний бізнес зазвичай у пошуках, де б позичити на його розвиток, а не куди подіти зайвий кеш. Що я ще забув?



Щодо облікової (а заразом і курсу), то вийшли ми на цей рівень не випадково, а зовсім таки цілеспрямовано. Якщо пану у теплій ванні популярно пояснять, що інфляція - це добре і потрібно далі заливати економіку грошами, щоб були дешеві кредити, виконувався бюджет, будувалися дороги та поні дружили з єдинорогами, то є високий ризик того, що так далі і буде. Доки є маржа між рефінансом та доходом за ОВДП мінфіну буде у кого позичити - за них не переживайте, але частка фіз. осіб на цьому святі мізерна. Основне питання, де буде пікнічкувати простий українець? Я теж не економіст, але все ж дозвольте з Вами частково не погодитись. Більшість з тих, хто тримає під 5%, будуть тримати і під 2% і під 0,01%. Це чітко видно з того, що такі люди нікуди не поділися навіть після падіння з умовних 25% чистими, до 5% брудними. У якості альтернативи, можна подивитися на іконізовану нами Європу, де фінансова культура теоретично мала б бути більш розвиненою і де ставки коливаються впритул біля нуля, часом навіть опускаючись у мінус і при цьому є постійний попит навіть на такі послуги, що нам сьогодні поки ще здається абсурдом. Я веду до того, що проблема не нова і не ми перші з нею стикаємося. Якби ми знали, куди можна надійно і безпроблемно вкластися, то на рахунку б ці гроші не лежали ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Максимум якраз були б залишки на пиво. Що залишається для пересічного: ОВДП, нерухомість, американська фонда?ОВДП - це все ще складно і має певний поріг для входу у багатьох планах;Нерухомість - теє має доволі очевидний поріг та є не дуже гнучким інструментом з певними ризиками;Фондовий ринок взагалі не для посереднього вкладника, ну і лотерея є лотерея.Навіть наше все - валюту будуть максимально витісняти, про що офіційно заявляють. Хоча вона навіть і не засіб заробітку, а лише інструмент з більш прогнозованих знеціненням.Про бізнес навмисно не говорю, бо ті, хто знають, як побудувати успішний бізнес зазвичай у пошуках, де б позичити на його розвиток, а не куди подіти зайвий кеш. Що я ще забув?Щодо облікової (а заразом і курсу), то вийшли ми на цей рівень не випадково, а зовсім таки цілеспрямовано. Якщо пану у теплій ванні популярно пояснять, що інфляція - це добре і потрібно далі заливати економіку грошами, щоб були дешеві кредити, виконувався бюджет, будувалися дороги та поні дружили з єдинорогами, то є високий ризик того, що так далі і буде. Доки є маржа між рефінансом та доходом за ОВДП мінфіну буде у кого позичити - за них не переживайте, але частка фіз. осіб на цьому святі мізерна. Основне питання, де буде пікнічкувати простий українець? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5331 З нами з: 18.08.14 Подякував: 237 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 924925926927 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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