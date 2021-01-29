RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:24

Re: Конкорд

  Игорь Алексеевич написав:через годик по грн. будет 2%
Не болтайте ерундой. Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).
Поэтому не надо тут разводить демагогию в вещах в которых вы разбираетесь с глубиной заголовков желтой прессы, да еще и в таком тоне, мол "вы тут все в гoвнe, а я весь в белом" :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5692
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 04:08

  Flamingo написав:Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).

Я теж не економіст, але все ж дозвольте з Вами частково не погодитись. Більшість з тих, хто тримає під 5%, будуть тримати і під 2% і під 0,01%. Це чітко видно з того, що такі люди нікуди не поділися навіть після падіння з умовних 25% чистими, до 5% брудними. У якості альтернативи, можна подивитися на іконізовану нами Європу, де фінансова культура теоретично мала б бути більш розвиненою і де ставки коливаються впритул біля нуля, часом навіть опускаючись у мінус і при цьому є постійний попит навіть на такі послуги, що нам сьогодні поки ще здається абсурдом. Я веду до того, що проблема не нова і не ми перші з нею стикаємося. Якби ми знали, куди можна надійно і безпроблемно вкластися, то на рахунку б ці гроші не лежали ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Максимум якраз були б залишки на пиво. Що залишається для пересічного: ОВДП, нерухомість, американська фонда?
ОВДП - це все ще складно і має певний поріг для входу у багатьох планах;
Нерухомість - теє має доволі очевидний поріг та є не дуже гнучким інструментом з певними ризиками;
Фондовий ринок взагалі не для посереднього вкладника, ну і лотерея є лотерея.
Навіть наше все - валюту будуть максимально витісняти, про що офіційно заявляють. Хоча вона навіть і не засіб заробітку, а лише інструмент з більш прогнозованих знеціненням.
Про бізнес навмисно не говорю, бо ті, хто знають, як побудувати успішний бізнес зазвичай у пошуках, де б позичити на його розвиток, а не куди подіти зайвий кеш. Що я ще забув?

Щодо облікової (а заразом і курсу), то вийшли ми на цей рівень не випадково, а зовсім таки цілеспрямовано. Якщо пану у теплій ванні популярно пояснять, що інфляція - це добре і потрібно далі заливати економіку грошами, щоб були дешеві кредити, виконувався бюджет, будувалися дороги та поні дружили з єдинорогами, то є високий ризик того, що так далі і буде. Доки є маржа між рефінансом та доходом за ОВДП мінфіну буде у кого позичити - за них не переживайте, але частка фіз. осіб на цьому святі мізерна. Основне питання, де буде пікнічкувати простий українець?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 18.08.14
Подякував: 237 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:02

Re: Конкорд

  klug написав:за ОВДП мінфіну буде у кого позичити - за них не переживайте, але частка фіз. осіб на цьому святі мізерна.

Гарний допис, колего! бачу роздуми і аналіз.
по ОВДП - за останні два місяці к-сть фізосіб виросла на 200%,
прогнозую кратний ріст (перетікання депо-овдп) в 2021-22, бо направду там не так і важко
і вартує воно не таких страшних грошей як лякають людей
і гарантії там не мізерні 200000 а уся сума
Деталі - на профільній гілці по ОВДП на цьому форумі.
По нерухомості - все дуже круто, але як тільки у вас піде 2, 3...Н-на квартина вам прийдеться платити нехілі податки за оборудки (по інструменту вище - повний 0%)
Загалом, вважаю нерухомість не пасивний дохід а типу бізнесу. Бо мороки із ним багато.

і таки да - на депозити понесуть і під 5 і під 0.5
бо щоб щось змінити, треба думати, цікавитись, аналізувати.

PS фонда зараз гірше крипти, подивіться новини по кейсу (перша-ліпша лінка https://quote.rbc.ru/news/article/60128 ... c3df186842)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10715
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:42

Re: Конкорд

Как соседки относятся к СЭП23*7 ? Принимают/отправляют на выходных ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 27.12.17
Подякував: 103 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:53

  mustbe написав:Как соседки относятся к СЭП23*7 ? Принимают/отправляют на выходных ?

23 січня о 22-й годині з копійками отримав СЕП на тестову суму, відправлений з Моні о 21-й годині. Тому приймає точно, а виходжу я звідси зазвичай інакше ))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 10.12.07
Подякував: 154 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 924925926927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Citizen_D, lov2108 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29194)
30.01.2021 09:55
Місто Банк (993)
30.01.2021 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.