Додано: Суб 30 січ, 2021 04:08

Flamingo написав: Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение). Под 2% на срочных депозитах в гривне никто держать не будет. Гривна далеко не валюта 1 категории. То что сейчас народ держит на текущих по 5-7-8 - это далеко не на пивко. Это передержка под те или иные цели. И НБУ уже стонет что структура пассивов у банков ухудшилась и краткосрок превысил 50%. А это значит что при любом кипише стадо оленей может завалить большинство из банков у которых сейчас нет длинных денег. С другой стороны гляньте под сколько занимает Минфин. Он бы рад брать в гривне на 2-3% но кто ж ему под такое понесет. Если с НБУ с его рефинансом сейчас накачивает систему дешевым баблом - этот процесс не бесконечен - это ведет к росту инфляции, рост инфляции - это и рост учетной ставки (а никак не ее снижение).

Я теж не економіст, але все ж дозвольте з Вами частково не погодитись. Більшість з тих, хто тримає під 5%, будуть тримати і під 2% і під 0,01%. Це чітко видно з того, що такі люди нікуди не поділися навіть після падіння з умовних 25% чистими, до 5% брудними. У якості альтернативи, можна подивитися на іконізовану нами Європу, де фінансова культура теоретично мала б бути більш розвиненою і де ставки коливаються впритул біля нуля, часом навіть опускаючись у мінус і при цьому є постійний попит навіть на такі послуги, що нам сьогодні поки ще здається абсурдом. Я веду до того, що проблема не нова і не ми перші з нею стикаємося. Якби ми знали, куди можна надійно і безпроблемно вкластися, то на рахунку б ці гроші не лежали ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Максимум якраз були б залишки на пиво. Що залишається для пересічного: ОВДП, нерухомість, американська фонда?ОВДП - це все ще складно і має певний поріг для входу у багатьох планах;Нерухомість - теє має доволі очевидний поріг та є не дуже гнучким інструментом з певними ризиками;Фондовий ринок взагалі не для посереднього вкладника, ну і лотерея є лотерея.Навіть наше все - валюту будуть максимально витісняти, про що офіційно заявляють. Хоча вона навіть і не засіб заробітку, а лише інструмент з більш прогнозованих знеціненням.Про бізнес навмисно не говорю, бо ті, хто знають, як побудувати успішний бізнес зазвичай у пошуках, де б позичити на його розвиток, а не куди подіти зайвий кеш. Що я ще забув?Щодо облікової (а заразом і курсу), то вийшли ми на цей рівень не випадково, а зовсім таки цілеспрямовано. Якщо пану у теплій ванні популярно пояснять, що інфляція - це добре і потрібно далі заливати економіку грошами, щоб були дешеві кредити, виконувався бюджет, будувалися дороги та поні дружили з єдинорогами, то є високий ризик того, що так далі і буде. Доки є маржа між рефінансом та доходом за ОВДП мінфіну буде у кого позичити - за них не переживайте, але частка фіз. осіб на цьому святі мізерна. Основне питання, де буде пікнічкувати простий українець?