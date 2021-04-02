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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 951952953954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 16:05

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Да я так и сделал...
Если Конкорд платеж не завернул, то возврата не будет (реквизиты IBAN и ЄДРПОУ же правильные, а обрабатывает ли система назначение платежа хз). Звоните поддержку принимающей стороны.

В смысле возврата не будет?
Мне поддержка Конкорда сказала: "Банк будет давать запрос на банк отправителя. Если не будет ответа, через 10 дней деньги вернутся на счет отправителя"
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:44

Re: Конкорд

Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:07

  MASolomko написав:Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).

:) Мне сказали "до 10 рабочих дней". Я прикинул, что % за это время - меньше, чем 100 грн Укргазу за уточнение реквизитов... и решил подождать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:52

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).

:) Мне сказали "до 10 рабочих дней". Я прикинул, что % за это время - меньше, чем 100 грн Укргазу за уточнение реквизитов... и решил подождать.

а мне всегда сразу взад отправляли неправильные СЕПы.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:43

  Ромасик написав:
  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).

:) Мне сказали "до 10 рабочих дней". Я прикинул, что % за это время - меньше, чем 100 грн Укргазу за уточнение реквизитов... и решил подождать.

а мне всегда сразу взад отправляли неправильные СЕПы.

Той СЕП майже правильний...його слід довше досліджувати.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:19

Тарифи з 12.04

Вітаю, колеги!

Скажіть, а що ж це виходить, з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга, щоб не окомісували?

А після того тілько своїм р2р штовхати треба, вірно я зрозумів?
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:15

  kreuz написав:Вітаю, колеги!

Скажіть, а що ж це виходить, з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга, щоб не окомісували?

А після того тілько своїм р2р штовхати треба, вірно я зрозумів?

По всіх картах таке погіршення...виглядає. :(
Квесторе_поверніться
 
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