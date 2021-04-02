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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 16:05
MASolomko написав: Искатель написав:
Да я так и сделал...
Если Конкорд платеж не завернул, то возврата не будет (реквизиты IBAN и ЄДРПОУ же правильные, а обрабатывает ли система назначение платежа хз). Звоните поддержку принимающей стороны.
В смысле возврата не будет?
Мне поддержка Конкорда сказала: "Банк будет давать запрос на банк отправителя. Если не будет ответа, через 10 дней деньги вернутся на счет отправителя"
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Додано: Сер 31 бер, 2021 17:44
Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).
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MASolomko
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Додано: Сер 31 бер, 2021 18:07
MASolomko написав:
Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).
Мне сказали "до 10 рабочих дней". Я прикинул, что % за это время - меньше, чем 100 грн Укргазу за уточнение реквизитов... и решил подождать.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 18:52
Искатель написав: MASolomko написав:
Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).
Мне сказали "до 10 рабочих дней". Я прикинул, что % за это время - меньше, чем 100 грн Укргазу за уточнение реквизитов... и решил подождать.
а мне всегда сразу взад отправляли неправильные СЕПы.
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Ромасик
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:43
Ромасик написав: Искатель написав: MASolomko написав:
Искатель, имелось в виду, что в автоматическом режиме не будет. И прийдётся кому-то разгребать руцями.
Неправильный СЭП ожидает 3 рабочих дня и отправляется назад (это по закону).
Мне сказали "до 10 рабочих дней". Я прикинул, что % за это время - меньше, чем 100 грн Укргазу за уточнение реквизитов... и решил подождать.
а мне всегда сразу взад отправляли неправильные СЕПы.
Той СЕП майже правильний...його слід довше досліджувати.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:19
Вітаю, колеги!
Скажіть, а що ж це виходить, з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга, щоб не окомісували?
А після того тілько своїм р2р штовхати треба, вірно я зрозумів?
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kreuz
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:15
kreuz написав:
Вітаю, колеги!
Скажіть, а що ж це виходить, з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга, щоб не окомісували?
А після того тілько своїм р2р штовхати треба, вірно я зрозумів?
По всіх картах таке погіршення...виглядає.
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Квесторе_поверніться
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