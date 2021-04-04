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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:04
kreuz написав:
з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга
так ніби з 14-го зміна тарифів ? чи для Вани окрема дата ?
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stas_rst
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Додано: Пон 05 кві, 2021 05:39
stas_rst написав: kreuz написав:
з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга
так ніби з 14-го зміна тарифів ? чи для Вани окрема дата ?
З 12-го отут пишуть: https://concord.ua/product/vsi-tarifi
З 14-го змінюється ДКБО: https://concord.ua/news/zmina-universal ... u-25-03-21
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kreuz
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