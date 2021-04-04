так ніби з 14-го зміна тарифів ? чи для Вани окрема дата ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:04
Re: Конкорд
Додано: Пон 05 кві, 2021 05:39
З 12-го отут пишуть:
З 14-го змінюється ДКБО:
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:01
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:50
Re: Конкорд
Несколько вопросов:
1. С 14.04 тропинкой слать на виртуальную можно без комиса?
2. С 14.04 тропинкой слать на доходную будет комис?
3. С 14.04 любой выход с доходной или виртуальной будет с комисом? Ведь в тарифах самой иконы прописан комис.
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