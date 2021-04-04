так ніби з 14-го зміна тарифів ? чи для Вани окрема дата ?
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Додано: Нед 04 кві, 2021 20:04
Re: Конкорд
Додано: Пон 05 кві, 2021 05:39
З 12-го отут пишуть:
З 14-го змінюється ДКБО:
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:01
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:50
Re: Конкорд
Несколько вопросов:
1. С 14.04 тропинкой слать на виртуальную можно без комиса?
2. С 14.04 тропинкой слать на доходную будет комис?
3. С 14.04 любой выход с доходной или виртуальной будет с комисом? Ведь в тарифах самой иконы прописан комис.
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:06
Re: Конкорд
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:18
Как я понял - важное изменение только одно: с карты нельзя будет тащить.
Плохо. Не супер-критично, но очень плохо.
Придётся как минимум завести что-то запасное, для подстраховки.
А скорее всего - просто переезжать, в тот же БВР, например.
Зачем такое делать ?
Впрочем - насильно мил не будешь.
Не нужны банке клиентские деньги, ставит заграды - останется и без клиентов и без денег.
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:21
Только что имел долгий малоприятный разговор с поддержкой Конкорда.
Итак, с 12.04. по P2P ни одним способом отправить без комиссии будет нельзя. Исключительно только переводом по реквизитам.
Ни толкалкой (при этом будет браться комиссия ICON25 0,5%), ни любыми другими сервисами (там тоже минимум 0,5%).
Кстати, по моему вопросу уточнил. Сказали, ждать "10+3 дня". Т.е. 13 рабочих дней, по сути, три недели. Спросил, "А почему, Вы ж говорили "до 10 дней"? Отвечают: "Так зачисление до 3х рабочих дней, а потом от этого отсчитывается 10 дней".
В общем, Конкорд медленно, но уверенно превращается в скунса. А жаль, хороший был банк...
И очень начал напоминать Глобус...
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:24
Ни тащить, ни толкать. Оба варианта - 0,5% комиссии.
А что такое БВР? Не разгадал.
100%. "Я из Глобуса ушел..." и из Конкорда уйду.
Хотя жаль...
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:25
Re: Конкорд
Искатель, вроде как, с 12.04 должно из neobank толкать без мзды.
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