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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 953954955956>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:04

Re: Конкорд

  kreuz написав:з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга

так ніби з 14-го зміна тарифів ? чи для Вани окрема дата ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 05:39

  stas_rst написав:
  kreuz написав:з One Card чужим р2р тягти можна лише до середи включно чи до обіду четверга

так ніби з 14-го зміна тарифів ? чи для Вани окрема дата ?

З 12-го отут пишуть: https://concord.ua/product/vsi-tarifi

З 14-го змінюється ДКБО:
https://concord.ua/news/zmina-universal ... u-25-03-21
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:45

Шоб совсем наверняка, то не юзать п2п соседок с 7.03 по 14.03.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:01

  guntherhouse777 написав:Шоб совсем наверняка, то не юзать п2п соседок с 7.03 по 14.03.

А что делать тем, у кого Виртуалка - основная карта для хранения оборотных средств? :)

И еще. Я не совсем понял, а где толкалка в ICON25? Где тянучка, знаю, а толкалка где?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:50

Re: Конкорд

Несколько вопросов:
1. С 14.04 тропинкой слать на виртуальную можно без комиса?
2. С 14.04 тропинкой слать на доходную будет комис?
3. С 14.04 любой выход с доходной или виртуальной будет с комисом? Ведь в тарифах самой иконы прописан комис.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:06

Re: Конкорд

  Искатель написав:а где толкалка в ICON25?

під картою перший розділ меню: переводи
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:18

Как я понял - важное изменение только одно: с карты нельзя будет тащить.
Плохо. Не супер-критично, но очень плохо.

Придётся как минимум завести что-то запасное, для подстраховки.
А скорее всего - просто переезжать, в тот же БВР, например.

Зачем такое делать ?
Впрочем - насильно мил не будешь.
Не нужны банке клиентские деньги, ставит заграды - останется и без клиентов и без денег.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:21

Только что имел долгий малоприятный разговор с поддержкой Конкорда.

Итак, с 12.04. по P2P ни одним способом отправить без комиссии будет нельзя. Исключительно только переводом по реквизитам.

Ни толкалкой (при этом будет браться комиссия ICON25 0,5%), ни любыми другими сервисами (там тоже минимум 0,5%).

Кстати, по моему вопросу уточнил. Сказали, ждать "10+3 дня". Т.е. 13 рабочих дней, по сути, три недели. Спросил, "А почему, Вы ж говорили "до 10 дней"? Отвечают: "Так зачисление до 3х рабочих дней, а потом от этого отсчитывается 10 дней".

В общем, Конкорд медленно, но уверенно превращается в скунса. А жаль, хороший был банк...
И очень начал напоминать Глобус...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:24

  mustbe написав:Как я понял - важное изменение только одно: с карты нельзя будет тащить.
Плохо. Не супер-критично, но очень плохо.

Ни тащить, ни толкать. Оба варианта - 0,5% комиссии.

  mustbe написав:Придётся как минимум завести что-то запасное, для подстраховки.
А скорее всего - просто переезжать, в тот же БВР, например.

А что такое БВР? Не разгадал.

  mustbe написав:Впрочем - насильно мил не будешь.
Не нужны банке клиентские деньги, ставит заграды - останется и без клиентов и без денег.

100%. "Я из Глобуса ушел..." и из Конкорда уйду.
Хотя жаль...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:25

Re: Конкорд

Искатель, вроде как, с 12.04 должно из neobank толкать без мзды.
MASolomko
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