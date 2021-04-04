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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 954955956957958>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:31

Re: Конкорд

  Искатель написав:Итак, с 12.04. по P2P ни одним способом отправить без комиссии будет нельзя. Исключительно только переводом по реквизитам.

А у них "по реквизитам" уже работает круглосуточно? Надо будет затестить.

Дополнение:
А вот фиг
9.5-безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті 1%


С виртуалки можно толкать
9.3.1-за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується***

У депозитки то же самое в 10.3.1
И у One в 10.3.1 если это собственные средства, а не кредитные.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 05 кві, 2021 10:37, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:31

  Amid написав:kreuz
Как я понял - пихать СЭПом с виртуалки.

9.5 -безготівковий переказ на рахунки в
інших банках в національній валюті 1%
Как это понимать?
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:32

  Искатель написав:
  mustbe написав:Как я понял - важное изменение только одно: с карты нельзя будет тащить.
Плохо. Не супер-критично, но очень плохо.

Ни тащить, ни толкать. Оба варианта - 0,5% комиссии.

Я говорил об изменениях. Толкать и сейчас нельзя.

БВР - Банк Власный рахунок. 7% на назбыратусе.
Не очень удобно, но как вариант.
Зато можно и тащить, и толкать
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:36

mustbe
с 12-го толкать приложухой банка можно бесплатно, наверное речь о нео
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:38

Re: Конкорд

  mustbe написав:БВР - Банк Власный рахунок.

Это теперь так Восток называется?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:38

  vitaliy_berdinskikh написав:А у них "по реквизитам" уже работает круглосуточно? Надо будет затестить.

Какбэ - да: https://mustbe.ml/tables/sep_23x7
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:БВР - Банк Власный рахунок.

Это теперь так Восток называется?

Нет, Восток называется Востоком.
А БВР называется БВРом
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40

  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А у них "по реквизитам" уже работает круглосуточно? Надо будет затестить.

Какбэ - да: https://mustbe.ml/tables/sep_23x7

Поглядел новые тарифы: по моим карткам СЭП платный 1%, по One тоже
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:52

подскажите.
раньше с ИБ ПУМБ перекидывал с карт Конкорда на карту ПУМБ без комиссии.
С ИБ ФОРВАРДА тоже перекидывал с карт Конкорда на карту Форварда без комиссии.
А теперь будет комиссия?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:57

  MASolomko написав:Искатель, вроде как, с 12.04 должно из neobank толкать без мзды.

Нет. Задал представителю банка конкретный вопрос и получил ответ:

Прошу прощения, уточнил информацию касаемо тарифов, тарифы NEOBANK аналогичны тарифам Icon25, поэтому комиссия при Р2Р будет аналогично 0,5%
Комиссия при переводе по реквизитам не изменилась.


Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%. Только в случае тянучки комиссия будет браться из тарифов по карте, а в случае толкалки - из тарифов по интернет-банку.
Искатель
 
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