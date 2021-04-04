Конкорд
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:31
Искатель написав:
Итак, с 12.04. по P2P ни одним способом отправить без комиссии будет нельзя. Исключительно только переводом по реквизитам.
А у них "по реквизитам" уже работает круглосуточно? Надо будет затестить.
Дополнение:
А вот фиг
9.5-безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті 1%
С виртуалки можно толкать
9.3.1-за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується***
У депозитки то же самое в 10.3.1
И у One в 10.3.1 если это собственные средства, а не кредитные.
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vitaliy_berdinskikh
в Пон 05 кві, 2021 10:37, всього редагувалось 4 разів.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:31
Amid написав: kreuz
Как я понял - пихать СЭПом с виртуалки.
9.5 -безготівковий переказ на рахунки в
інших банках в національній валюті 1%
Как это понимать?
andreyiskra
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:32
Искатель написав: mustbe написав:
Как я понял - важное изменение только одно: с карты нельзя будет тащить.
Плохо. Не супер-критично, но очень плохо.
Ни тащить, ни толкать. Оба варианта - 0,5% комиссии.
Я говорил об изменениях. Толкать и сейчас нельзя.
БВР - Банк Власный рахунок. 7% на назбыратусе.
Не очень удобно, но как вариант.
Зато можно и тащить, и толкать
mustbe
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:36
mustbe с 12-го толкать приложухой банка можно бесплатно, наверное речь о нео
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:38
mustbe написав:
БВР - Банк Власный рахунок.
Это теперь так Восток называется?
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:38
vitaliy_berdinskikh написав:
А у них "по реквизитам" уже работает круглосуточно? Надо будет затестить.
Какбэ - да:
https://mustbe.ml/tables/sep_23x7
mustbe
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:39
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
БВР - Банк Власный рахунок.
Это теперь так Восток называется?
Нет, Восток называется Востоком.
А БВР называется БВРом
mustbe
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40
Поглядел новые тарифы: по моим карткам СЭП платный 1%, по One тоже
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:52
подскажите.
раньше с ИБ ПУМБ перекидывал с карт Конкорда на карту ПУМБ без комиссии. С ИБ ФОРВАРДА тоже перекидывал с карт Конкорда на карту Форварда без комиссии. А теперь будет комиссия?
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:57
MASolomko написав:
Искатель, вроде как, с 12.04 должно из neobank толкать без мзды.
Нет. Задал представителю банка конкретный вопрос и получил ответ:
Прошу прощения, уточнил информацию касаемо тарифов, тарифы NEOBANK аналогичны тарифам Icon25, поэтому комиссия при Р2Р будет аналогично 0,5%
Комиссия при переводе по реквизитам не изменилась.
Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%. Только в случае тянучки комиссия будет браться из тарифов по карте, а в случае толкалки - из тарифов по интернет-банку.
Искатель
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