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Конкорд
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:02
vitaliy_berdinskikh написав:
Поглядел новые тарифы: по моим карткам СЭП платный 1%, по One тоже
Нет.
СЭП - есть и останется бесплатным.
И станет единственным выходом без комиса.
А посему - юзать карту как оперативную будет нельзя.
Переезжаем )
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:03
Игорь Алексеевич написав:
раньше с ИБ ПУМБ перекидывал с карт Конкорда на карту ПУМБ без комиссии.
С ИБ ФОРВАРДА тоже перекидывал с карт Конкорда на карту Форварда без комиссии.
А теперь будет комиссия?
Да, будет
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:07
Я не встиг в "Конкорді" оформити картку - все збирався, збирався - і не доїхав до відділення. Тепер думаю, мабуть немає сенсу жалкувати..?
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AleksD
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:18
kreuz написав:
З 14-го змінюється ДКБО:
В новому талмуді немає Айкона25.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:32
AleksD написав:
Я не встиг в "Конкорді" оформити картку - все збирався, збирався - і не доїхав до відділення. Тепер думаю, мабуть немає сенсу жалкувати..?
Карта Конкорда нужна тем, кто активно Приватом пользуется. Остальным... по желанию.
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Искатель
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:37
Искатель написав: AleksD написав:
Я не встиг в "Конкорді" оформити картку - все збирався, збирався - і не доїхав до відділення. Тепер думаю, мабуть немає сенсу жалкувати..?
Карта Конкорда нужна тем, кто активно Приватом пользуется. Остальным... по желанию.
я пользуюсь активно пумбом, но отделение далеко от меня. а вот терминал привата прямо в доме на первом этаже
поэтому кидал через терминалы привата без комис.грн. на карты конкорд, а потом через иб пумба выводил их без комиссии с карт конкорда на карты пумб.
было удобно. а теперь надо искать др. дорожку.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:42
Игорь Алексеевич написав:
я пользуюсь активно пумбом, но отделение далеко от меня. а вот терминал привата прямо в доме на первом этаже
поэтому кидал через терминалы привата без комис.грн. на карты конкорд, а потом через иб пумба выводил их без комиссии с карт конкорда на карты пумб.
было удобно. а теперь надо искать др. дорожку.
В цепочке Приват-Конкорд-ПУМБ звено "Конкорд" лишнее
Можно то же самое делать прямо на ПУМБ.
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Искатель
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:42
Искатель віртуальні карти до 12-го зручні як транзитки для своїх коштів із високим % на залишок. Без цього залишиться тільки моно і ще декілька непопулярних.
Тому вище написали правильно - нах-нах.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:45
Искатель написав:
Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%.
Но в тарифах же написано совершенно другое.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:45
Искатель написав: Игорь Алексеевич написав:
я пользуюсь активно пумбом, но отделение далеко от меня. а вот терминал привата прямо в доме на первом этаже
поэтому кидал через терминалы привата без комис.грн. на карты конкорд, а потом через иб пумба выводил их без комиссии с карт конкорда на карты пумб.
было удобно. а теперь надо искать др. дорожку.
В цепочке Приват-Конкорд-ПУМБ звено "Конкорд" лишнее
Можно то же самое делать прямо на ПУМБ.
можно, но я написал, что отделение пумба и его терминад далеко от дома, а терминал привата прямо в доме.
или как по др. мне пополнить карту пумба? Или в терминалах привата можно пополнить карту пумб без комисии?
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Игорь Алексеевич
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