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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:02

  vitaliy_berdinskikh написав:Поглядел новые тарифы: по моим карткам СЭП платный 1%, по One тоже

Нет.
СЭП - есть и останется бесплатным.
И станет единственным выходом без комиса.
А посему - юзать карту как оперативную будет нельзя.
Переезжаем )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:03

  Игорь Алексеевич написав:раньше с ИБ ПУМБ перекидывал с карт Конкорда на карту ПУМБ без комиссии.
С ИБ ФОРВАРДА тоже перекидывал с карт Конкорда на карту Форварда без комиссии.
А теперь будет комиссия?

Да, будет
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:07

Re: Конкорд

Я не встиг в "Конкорді" оформити картку - все збирався, збирався - і не доїхав до відділення. Тепер думаю, мабуть немає сенсу жалкувати..?
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:18

Re: Конкорд

  kreuz написав:З 14-го змінюється ДКБО:

В новому талмуді немає Айкона25.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:32

  AleksD написав:Я не встиг в "Конкорді" оформити картку - все збирався, збирався - і не доїхав до відділення. Тепер думаю, мабуть немає сенсу жалкувати..?


Карта Конкорда нужна тем, кто активно Приватом пользуется. Остальным... по желанию.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:37

  Искатель написав:
  AleksD написав:Я не встиг в "Конкорді" оформити картку - все збирався, збирався - і не доїхав до відділення. Тепер думаю, мабуть немає сенсу жалкувати..?


Карта Конкорда нужна тем, кто активно Приватом пользуется. Остальным... по желанию.


я пользуюсь активно пумбом, но отделение далеко от меня. а вот терминал привата прямо в доме на первом этаже
поэтому кидал через терминалы привата без комис.грн. на карты конкорд, а потом через иб пумба выводил их без комиссии с карт конкорда на карты пумб.
было удобно. а теперь надо искать др. дорожку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:42

  Игорь Алексеевич написав:я пользуюсь активно пумбом, но отделение далеко от меня. а вот терминал привата прямо в доме на первом этаже
поэтому кидал через терминалы привата без комис.грн. на карты конкорд, а потом через иб пумба выводил их без комиссии с карт конкорда на карты пумб.
было удобно. а теперь надо искать др. дорожку.


В цепочке Приват-Конкорд-ПУМБ звено "Конкорд" лишнее :) Можно то же самое делать прямо на ПУМБ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:42

Искатель віртуальні карти до 12-го зручні як транзитки для своїх коштів із високим % на залишок. Без цього залишиться тільки моно і ще декілька непопулярних.
Тому вище написали правильно - нах-нах.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:45

Re: Конкорд

  Искатель написав:Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%.

Но в тарифах же написано совершенно другое.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:45

  Искатель написав:
  Игорь Алексеевич написав:я пользуюсь активно пумбом, но отделение далеко от меня. а вот терминал привата прямо в доме на первом этаже
поэтому кидал через терминалы привата без комис.грн. на карты конкорд, а потом через иб пумба выводил их без комиссии с карт конкорда на карты пумб.
было удобно. а теперь надо искать др. дорожку.


В цепочке Приват-Конкорд-ПУМБ звено "Конкорд" лишнее :) Можно то же самое делать прямо на ПУМБ.


можно, но я написал, что отделение пумба и его терминад далеко от дома, а терминал привата прямо в доме.
или как по др. мне пополнить карту пумба? Или в терминалах привата можно пополнить карту пумб без комисии?
Игорь Алексеевич
 
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