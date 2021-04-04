Искатель написав:Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%.
Но в тарифах же написано совершенно другое.
Виталий, дружище! Я всего лишь процитировал представителя банка, то, что он мне ответил в Вайбере. Был бы очень рад ошибиться, т.к. активно юзаю Виртуалку для транзита. Но увы, мне четко сказали: "Нет".
Искатель написав:Виталий, дружище! Я всего лишь процитировал представителя банка, то, что он мне ответил в Вайбере. Был бы очень рад ошибиться, т.к. активно юзаю Виртуалку для транзита. Но увы, мне четко сказали: "Нет".
Да я верю, у меня сильное удивление (подгорание) от того что в тарифах одно, а сотрудник говорит другое, никаких претензий лично к Вам нет.
Я попробовал пообщаться с поддержкой по поводу вот этой строчки, которую приводил
10.3.1-за допомогою сервісу р2р Банкуне тарифікується*
И мне ответили следующее:
"р2р Банку" иметься ввиду с карты нашего банка на карту нашего банка будет без комиссии, на карту других украинских банков комиссия 0,5%
Так что да, получается что толкалка (на карты других банков) платная, бесплатно это то что и раньше было бесплатным - перекидывание денег внутри между картами.