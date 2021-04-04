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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Искатель написав:Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%.

Но в тарифах же написано совершенно другое.

https://concord.ua/uploads/redactor/6017ea4f3e8fb.pdf

Написано чітко - 0.5%
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Искатель написав:Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%.

Но в тарифах же написано совершенно другое.

Виталий, дружище! Я всего лишь процитировал представителя банка, то, что он мне ответил в Вайбере. Был бы очень рад ошибиться, т.к. активно юзаю Виртуалку для транзита.
Но увы, мне четко сказали: "Нет".
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:08

Re: Конкорд

  Искатель написав:Виталий, дружище! Я всего лишь процитировал представителя банка, то, что он мне ответил в Вайбере. Был бы очень рад ошибиться, т.к. активно юзаю Виртуалку для транзита.
Но увы, мне четко сказали: "Нет".

Да я верю, у меня сильное удивление (подгорание) от того что в тарифах одно, а сотрудник говорит другое, никаких претензий лично к Вам нет.

Я попробовал пообщаться с поддержкой по поводу вот этой строчки, которую приводил
10.3.1-за допомогою сервісу р2р Банкуне тарифікується*

И мне ответили следующее:
"р2р Банку" иметься ввиду с карты нашего банка на карту нашего банка будет без комиссии, на карту других украинских банков комиссия 0,5%

Так что да, получается что толкалка (на карты других банков) платная, бесплатно это то что и раньше было бесплатным - перекидывание денег внутри между картами.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:09

  ricardo написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Искатель написав:Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%.

Но в тарифах же написано совершенно другое.

https://concord.ua/uploads/redactor/6017ea4f3e8fb.pdf

Написано чітко - 0.5%

Это старые, я сейчас про те что с 12 апреля будут. И там есть одно место которое вводит в заблуждение. Но да, уже выяснилось что толкалка платная.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:16

Тарифы пишут идиоты.
Чёткие, однозначные и понятные тарифы - скорее исключение, чем правило.
Никогда такого не было и вот опять )
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:33

Re: Конкорд

Может устроить акцию задалбывания Конкорда письмами? Хотя сомневаюсь что она будет хоть сколько нибудь массовая.

Сейчас пункты будущих тарифов 10.3.1 для Дебетовой, 10.3.1 для One и 9.3.1 для виртуалки обещают клиенту то чего на самом деле банк не предоставляет: перевод со своей карты на любую карту бесплатно, оплата за услугу включена в стоимость тарифа, который тоже бесплатен. В строчках тарифа нет никакого уточнения о том что карта-получатель должна быть картой банка Конкорд и даже что она должна быть украинской картой. Потребовать у банка указать способ который позволяет воспользоваться данной услугой по цене указанной в тарифе, тоесть бесплатно. Понятно что банк ничего не ответит и бесплатный перевод не даст сделать. Но может хоть немного тарифы в порядок приведёт?
vitaliy_berdinskikh
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