Написано чітко - 0.5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:50
Написано чітко - 0.5%
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:55
Виталий, дружище! Я всего лишь процитировал представителя банка, то, что он мне ответил в Вайбере. Был бы очень рад ошибиться, т.к. активно юзаю Виртуалку для транзита.
Но увы, мне четко сказали: "Нет".
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:08
Re: Конкорд
Да я верю, у меня сильное удивление (подгорание) от того что в тарифах одно, а сотрудник говорит другое, никаких претензий лично к Вам нет.
Я попробовал пообщаться с поддержкой по поводу вот этой строчки, которую приводил
И мне ответили следующее:
Так что да, получается что толкалка (на карты других банков) платная, бесплатно это то что и раньше было бесплатным - перекидывание денег внутри между картами.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:09
Это старые, я сейчас про те что с 12 апреля будут. И там есть одно место которое вводит в заблуждение. Но да, уже выяснилось что толкалка платная.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:16
Тарифы пишут идиоты.
Чёткие, однозначные и понятные тарифы - скорее исключение, чем правило.
Никогда такого не было и вот опять )
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:33
Re: Конкорд
Может устроить акцию задалбывания Конкорда письмами? Хотя сомневаюсь что она будет хоть сколько нибудь массовая.
Сейчас пункты будущих тарифов 10.3.1 для Дебетовой, 10.3.1 для One и 9.3.1 для виртуалки обещают клиенту то чего на самом деле банк не предоставляет: перевод со своей карты на любую карту бесплатно, оплата за услугу включена в стоимость тарифа, который тоже бесплатен. В строчках тарифа нет никакого уточнения о том что карта-получатель должна быть картой банка Конкорд и даже что она должна быть украинской картой. Потребовать у банка указать способ который позволяет воспользоваться данной услугой по цене указанной в тарифе, тоесть бесплатно. Понятно что банк ничего не ответит и бесплатный перевод не даст сделать. Но может хоть немного тарифы в порядок приведёт?
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