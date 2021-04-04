Додано: Пон 05 кві, 2021 12:33

Может устроить акцию задалбывания Конкорда письмами? Хотя сомневаюсь что она будет хоть сколько нибудь массовая.



Сейчас пункты будущих тарифов 10.3.1 для Дебетовой, 10.3.1 для One и 9.3.1 для виртуалки обещают клиенту то чего на самом деле банк не предоставляет: перевод со своей карты на любую карту бесплатно, оплата за услугу включена в стоимость тарифа, который тоже бесплатен. В строчках тарифа нет никакого уточнения о том что карта-получатель должна быть картой банка Конкорд и даже что она должна быть украинской картой. Потребовать у банка указать способ который позволяет воспользоваться данной услугой по цене указанной в тарифе, тоесть бесплатно. Понятно что банк ничего не ответит и бесплатный перевод не даст сделать. Но может хоть немного тарифы в порядок приведёт?