Искатель написав:Поэтому с 12.04. и через ICON25, и через NEOBANK толкалка (как и тянучка) будет с комиссией 0,5%.
Но в тарифах же написано совершенно другое.
Виталий, дружище! Я всего лишь процитировал представителя банка, то, что он мне ответил в Вайбере. Был бы очень рад ошибиться, т.к. активно юзаю Виртуалку для транзита. Но увы, мне четко сказали: "Нет".
Искатель написав:Виталий, дружище! Я всего лишь процитировал представителя банка, то, что он мне ответил в Вайбере. Был бы очень рад ошибиться, т.к. активно юзаю Виртуалку для транзита. Но увы, мне четко сказали: "Нет".
Да я верю, у меня сильное удивление (подгорание) от того что в тарифах одно, а сотрудник говорит другое, никаких претензий лично к Вам нет.
Я попробовал пообщаться с поддержкой по поводу вот этой строчки, которую приводил
10.3.1-за допомогою сервісу р2р Банкуне тарифікується*
И мне ответили следующее:
"р2р Банку" иметься ввиду с карты нашего банка на карту нашего банка будет без комиссии, на карту других украинских банков комиссия 0,5%
Так что да, получается что толкалка (на карты других банков) платная, бесплатно это то что и раньше было бесплатным - перекидывание денег внутри между картами.
Может устроить акцию задалбывания Конкорда письмами? Хотя сомневаюсь что она будет хоть сколько нибудь массовая.
Сейчас пункты будущих тарифов 10.3.1 для Дебетовой, 10.3.1 для One и 9.3.1 для виртуалки обещают клиенту то чего на самом деле банк не предоставляет: перевод со своей карты на любую карту бесплатно, оплата за услугу включена в стоимость тарифа, который тоже бесплатен. В строчках тарифа нет никакого уточнения о том что карта-получатель должна быть картой банка Конкорд и даже что она должна быть украинской картой. Потребовать у банка указать способ который позволяет воспользоваться данной услугой по цене указанной в тарифе, тоесть бесплатно. Понятно что банк ничего не ответит и бесплатный перевод не даст сделать. Но может хоть немного тарифы в порядок приведёт?
vitaliy_berdinskikh написав:Может устроить акцию задалбывания Конкорда письмами? Хотя сомневаюсь что она будет хоть сколько нибудь массовая.
Сейчас пункты будущих тарифов 10.3.1 для Дебетовой, 10.3.1 для One и 9.3.1 для виртуалки обещают клиенту то чего на самом деле банк не предоставляет: перевод со своей карты на любую карту бесплатно, оплата за услугу включена в стоимость тарифа, который тоже бесплатен. В строчках тарифа нет никакого уточнения о том что карта-получатель должна быть картой банка Конкорд и даже что она должна быть украинской картой. Потребовать у банка указать способ который позволяет воспользоваться данной услугой по цене указанной в тарифе, тоесть бесплатно. Понятно что банк ничего не ответит и бесплатный перевод не даст сделать. Но может хоть немного тарифы в порядок приведёт?
Игорь Алексеевич написав:я пользуюсь активно пумбом, но отделение далеко от меня. а вот терминал привата прямо в доме на первом этаже поэтому кидал через терминалы привата без комис.грн. на карты конкорд, а потом через иб пумба выводил их без комиссии с карт конкорда на карты пумб. было удобно. а теперь надо искать др. дорожку.
В цепочке Приват-Конкорд-ПУМБ звено "Конкорд" лишнее Можно то же самое делать прямо на ПУМБ.