Kreuz
Уже нашел. Спасибо.
П24
Платежи
Пополнение Пумб
0% комисс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:27
Re: Конкорд
Kreuz
Уже нашел. Спасибо.
П24
Платежи
Пополнение Пумб
0% комисс
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:47
Re: Конкорд
спасибо. всё нашёл.
а я делал через иб пумба. а там комиссия. как то не догадался через систему приват 24. думал там вечно комиссии и не стал вникать и читать.((
тогда конкорд вообще мне не нужен и его комиссии. то хоть там они постоянно пополнялись через терминал привата, лежали несколько дней и уходили далее в пумб. и так весь год.
а теперь напрямую - терминал привата и далее в пумб.
|