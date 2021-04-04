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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:27

Re: Конкорд

Kreuz
Уже нашел. Спасибо.
П24
Платежи
Пополнение Пумб
0% комисс
Gost2013
 
Повідомлень: 189
З нами з: 15.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:47

Re: Конкорд

  kreuz написав:Ну а далі вже вводьте картку та вивчайте комісію, бажано перед платежем ))


спасибо. всё нашёл.
а я делал через иб пумба. а там комиссия. как то не догадался через систему приват 24. думал там вечно комиссии и не стал вникать и читать.((

тогда конкорд вообще мне не нужен и его комиссии. то хоть там они постоянно пополнялись через терминал привата, лежали несколько дней и уходили далее в пумб. и так весь год.
а теперь напрямую - терминал привата и далее в пумб. :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5272
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 572 раз.
 
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1
  #<1 ... 956957958959
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