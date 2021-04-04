"Переказ коштів:
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Банку не тарифікується***".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:12
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:18
Согласен, икона возьмёт
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))
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