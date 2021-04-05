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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07
mustbe написав: mikos написав:
12-го в Нео всё будет видно )))
Уже сейчас видно, что с 12-го - бесплатный выход только сэпом
"Переказ коштів:
9.3.1 - за допомогою сервісу р2р
Банку не тарифікується***".
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07
stas_rst написав: mustbe написав:
С входом - всё норм
дякую. чужим і своїм ?
Да, и своим, и чужим, и сэпом - любой вход бесплатен.
Заград ставят только на выход чужим.
А на выход своим - он уже сейчас есть, и остаётся.
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mustbe
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:12
mikos написав:
"Переказ коштів: 9.3.1 - за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується***".
Ага, щас.
По тарифам карты - бесплатно.
Но сам сервис (икона или нео) - таки возьмёт свой комис
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:18
Согласен, икона возьмёт
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:21
mikos написав:
Согласен, икона возьмёт
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))
Сомневающимся - никто не мешает проверить.
Как сейчас, так и через неделю )
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:34
mikos написав: mustbe написав: mikos написав:
12-го в Нео всё будет видно )))
Уже сейчас видно, что с 12-го - бесплатный выход только сэпом
"Переказ коштів:
9.3.1 - за допомогою сервісу р2р
Банку не тарифікується***".
Это не то чем кажется.
Искатель пообщался с поддержкой и они сказали что выход платный.viewtopic.php?p=5204606#p5204606
Я тоже не поверил в эти слова службы поддержки, ведь в тарифе карты написано бЭсплатно. Пообщался с поддержкой и они мне сказали то же самое.viewtopic.php?p=5204674#p5204674
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:35
Икона до сих пор не умеет в IBAN??!
Запросила МФО.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:59
vitaliy_berdinskikh написав:
Икона до сих пор не умеет в IBAN??!
Запросила МФО.
У меня не просит
То у вас фейковый сайт
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Додано: Вів 06 кві, 2021 06:02
Придется часть денег перекинуть на Альфу, на Сбер. Всё идёт к тому, что Моно с 5% скоро будет не такой уже и плохой вариант.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:08
Наверное зависит от пятен на Солнце.
Сделал ночью эксперимент: отправил платежи с Конкорда на изю, и с изи на Конкорд, для контроля с обеих на Моно. Ни один не прошел по состоянию на 9:06, у Конкорда хотя бы списались суммы, даже 5-м, а не 6-м, у изи даже баланс не поменялся.Дополнение
:
только что с разрывом буквально в минуту-две пришли платежи на моно и изю, судя по всему оба от конкорда: в выписке ни у одного, ни у другого ни****а не видно
но на изю я кидал только с конкорда
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