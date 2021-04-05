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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07

  mustbe написав:
  mikos написав:12-го в Нео всё будет видно )))

Уже сейчас видно, что с 12-го - бесплатный выход только сэпом

"Переказ коштів:
9.3.1 - за допомогою сервісу р2р
Банку не тарифікується***".
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:07

  stas_rst написав:
  mustbe написав:С входом - всё норм

дякую. чужим і своїм ?

Да, и своим, и чужим, и сэпом - любой вход бесплатен.
Заград ставят только на выход чужим.
А на выход своим - он уже сейчас есть, и остаётся.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:12

  mikos написав:"Переказ коштів: 9.3.1 - за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується***".

Ага, щас.
По тарифам карты - бесплатно.
Но сам сервис (икона или нео) - таки возьмёт свой комис
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:18

Согласен, икона возьмёт :)
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:21

  mikos написав:Согласен, икона возьмёт :)
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))

Сомневающимся - никто не мешает проверить.
Как сейчас, так и через неделю )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:34

  mikos написав:
  mustbe написав:
  mikos написав:12-го в Нео всё будет видно )))

Уже сейчас видно, что с 12-го - бесплатный выход только сэпом

"Переказ коштів:
9.3.1 - за допомогою сервісу р2р
Банку не тарифікується***".

Это не то чем кажется.

Искатель пообщался с поддержкой и они сказали что выход платный.
viewtopic.php?p=5204606#p5204606

Я тоже не поверил в эти слова службы поддержки, ведь в тарифе карты написано бЭсплатно. Пообщался с поддержкой и они мне сказали то же самое.
viewtopic.php?p=5204674#p5204674
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:35

Re: Конкорд

Икона до сих пор не умеет в IBAN??!

Запросила МФО.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:59

  vitaliy_berdinskikh написав:Икона до сих пор не умеет в IBAN??!

Запросила МФО.

У меня не просит
То у вас фейковый сайт 8)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 06:02

Придется часть денег перекинуть на Альфу, на Сбер. Всё идёт к тому, что Моно с 5% скоро будет не такой уже и плохой вариант. :|
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:08

  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А у них "по реквизитам" уже работает круглосуточно? Надо будет затестить.

Какбэ - да: https://mustbe.ml/tables/sep_23x7

Наверное зависит от пятен на Солнце.

Сделал ночью эксперимент: отправил платежи с Конкорда на изю, и с изи на Конкорд, для контроля с обеих на Моно. Ни один не прошел по состоянию на 9:06, у Конкорда хотя бы списались суммы, даже 5-м, а не 6-м, у изи даже баланс не поменялся.
Дополнение:
только что с разрывом буквально в минуту-две пришли платежи на моно и изю, судя по всему оба от конкорда: в выписке ни у одного, ни у другого ни****а не видно :( но на изю я кидал только с конкорда
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 06 кві, 2021 08:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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