|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:30
vitaliy_berdinskikh написав:
Сделал вечером эксперимент
В рабочее время через ICON25 СЭП проходит в течении 1-2 часов, опыт использования больше года.
Списывать денежку могут круглосуточно, но зачислять на счет, пока только в рабочее время.
А тот, кто Альфу в табличку добавлял - это прикол такой? С их регламентом проводки по счету?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:18
mustbe написав: mikos написав:
Согласен, икона возьмёт
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))
Сомневающимся - никто не мешает проверить.
Как сейчас, так и через неделю )
Нэо рисует комис если толкать, если сэп то без
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:20
stas_rst написав:
які варіанти "лєжбища" після 12-го ? з безпроцентним п2п у два боки і % на залишок
Я думаю на найкращу под 6%
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:42
Так выход с карт платный будет? Была же информация, что P2P в Neo будет без комиссии, если отправлять.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:59
lloydbanksua написав:
Была же информация, что P2P в Neo будет без комиссии, если отправлять.
Не информация, догадки. Служба поддержки опровергла такую возможность. 12-го сможем проверить насколько служба поддержки в курсе.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3672
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|