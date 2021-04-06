Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:30
vitaliy_berdinskikh написав:
Сделал вечером эксперимент
В рабочее время через ICON25 СЭП проходит в течении 1-2 часов, опыт использования больше года.
Списывать денежку могут круглосуточно, но зачислять на счет, пока только в рабочее время.
А тот, кто Альфу в табличку добавлял - это прикол такой? С их регламентом проводки по счету?
vpchelko
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:18
mustbe написав: mikos написав:
Согласен, икона возьмёт
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))
Сомневающимся - никто не мешает проверить.
Как сейчас, так и через неделю )
Нэо рисует комис если толкать, если сэп то без
andreyiskra
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:20
stas_rst написав:
які варіанти "лєжбища" після 12-го ? з безпроцентним п2п у два боки і % на залишок
Я думаю на найкращу под 6%
andreyiskra
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:42
Так выход с карт платный будет? Была же информация, что P2P в Neo будет без комиссии, если отправлять.
lloydbanksua
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:59
lloydbanksua написав:
Была же информация, что P2P в Neo будет без комиссии, если отправлять.
Не информация, догадки. Служба поддержки опровергла такую возможность. 12-го сможем проверить насколько служба поддержки в курсе.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:27
vitaliy_berdinskikh написав:
Не информация, догадки. Служба поддержки опровергла такую возможность. 12-го сможем проверить насколько служба поддержки в курсе.
Сегодня в отделение зайду, узнаю (хотя они часто особо ничего и не знают).
update. Они и не в курсе, что планируются изменения)
lloydbanksua
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Додано: Вів 06 кві, 2021 15:11
vpchelko написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Сделал вечером эксперимент
В рабочее время через ICON25 СЭП проходит в течении 1-2 часов, опыт использования больше года.
Списывать денежку могут круглосуточно, но зачислять на счет, пока только в рабочее время.
А тот, кто Альфу в табличку добавлял - это прикол такой? С их регламентом проводки по счету?
Якщо уважно почитати таблицю за наведеним посиланням
https://mustbe.ml/tables/sep_23x7
, то стане зрозуміло, що Конкорд СЕПи відправляє до 18:00, а приймає принаймні до
19:18
. Більш точною інформацією пропоную ділитися на відповідній
гілці
, що дуже швидко може наповнити згадану таблицю практичними кейсами стосовно регламенту відправки й отримання СЕПу.
kreuz
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:55
Уточнил в саппорте.
Новые тарифы будут применяться по дате проводки. То есть - с сегодняшнего дня тащить с соседок уже стрёмно. А с завтрашнего - почти наверняка попадалово. В знак протеста - вынесу всё сегодня сэпом, хай лапу сосут. Будьте бдительны
mustbe
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:06
А чего сегодня если тарифы меняются с 12-го?
andreyiskra
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