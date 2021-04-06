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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:30

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:Сделал вечером эксперимент

В рабочее время через ICON25 СЭП проходит в течении 1-2 часов, опыт использования больше года.

Списывать денежку могут круглосуточно, но зачислять на счет, пока только в рабочее время.

А тот, кто Альфу в табличку добавлял - это прикол такой? С их регламентом проводки по счету?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:18

  mustbe написав:
  mikos написав:Согласен, икона возьмёт :)
А вот на Нео нет отдельных тарифов, хотя есть отличные от иконы лимиты ))

Сомневающимся - никто не мешает проверить.
Как сейчас, так и через неделю )

Нэо рисует комис если толкать, если сэп то без
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:20

  stas_rst написав:які варіанти "лєжбища" після 12-го ? з безпроцентним п2п у два боки і % на залишок

Я думаю на найкращу под 6%
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:42

Так выход с карт платный будет? Была же информация, что P2P в Neo будет без комиссии, если отправлять.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:59

Re: Конкорд

  lloydbanksua написав:Была же информация, что P2P в Neo будет без комиссии, если отправлять.

Не информация, догадки. Служба поддержки опровергла такую возможность. 12-го сможем проверить насколько служба поддержки в курсе.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:27

  vitaliy_berdinskikh написав: Не информация, догадки. Служба поддержки опровергла такую возможность. 12-го сможем проверить насколько служба поддержки в курсе.

Сегодня в отделение зайду, узнаю (хотя они часто особо ничего и не знают).
update. Они и не в курсе, что планируются изменения)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:11

  vpchelko написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Сделал вечером эксперимент

В рабочее время через ICON25 СЭП проходит в течении 1-2 часов, опыт использования больше года.

Списывать денежку могут круглосуточно, но зачислять на счет, пока только в рабочее время.

А тот, кто Альфу в табличку добавлял - это прикол такой? С их регламентом проводки по счету?

Якщо уважно почитати таблицю за наведеним посиланням https://mustbe.ml/tables/sep_23x7, то стане зрозуміло, що Конкорд СЕПи відправляє до 18:00, а приймає принаймні до 19:18. Більш точною інформацією пропоную ділитися на відповідній гілці, що дуже швидко може наповнити згадану таблицю практичними кейсами стосовно регламенту відправки й отримання СЕПу.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:55

Уточнил в саппорте.
Новые тарифы будут применяться по дате проводки.
То есть - с сегодняшнего дня тащить с соседок уже стрёмно.
А с завтрашнего - почти наверняка попадалово.
В знак протеста - вынесу всё сегодня сэпом, хай лапу сосут.
Будьте бдительны
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:06

А чего сегодня если тарифы меняются с 12-го?
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