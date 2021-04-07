решил тоже сегодня вывести под 0, лучше раньше и не торопясь, чем потом в последние дни еще система ляжет у них.
посмотрим, что они придумали после 12 числа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:34
решил тоже сегодня вывести под 0, лучше раньше и не торопясь, чем потом в последние дни еще система ляжет у них.
посмотрим, что они придумали после 12 числа.
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:48
у тарифах не побачив змін по валютообміну ... усе по старому - без комісу отримання у касі , якщо для ІнДжой ЮСД/Євро ?
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:14
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:02
Re: Конкорд
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:03
Re: Конкорд
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