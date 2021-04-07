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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:34
решил тоже сегодня вывести под 0, лучше раньше и не торопясь, чем потом в последние дни еще система ляжет у них.
посмотрим, что они придумали после 12 числа.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:48
у тарифах не побачив змін по валютообміну ... усе по старому - без комісу отримання у касі , якщо для ІнДжой ЮСД/Євро ?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 18:14
Игорь Алексеевич написав:
решил тоже сегодня вывести под 0, лучше раньше и не торопясь, чем потом в последние дни еще система ляжет у них.
посмотрим, что они придумали после 12 числа.
а к чему спешка?
СЭП (с виртуальной/доходной) вроде же бесплатный остаётся или как?
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uaprofi
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:02
uaprofi написав:
а к чему спешка?
Прощальний П2П.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:03
uaprofi написав:
а к чему спешка?
куралесим-с напоследок
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clientage
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:59
на крайняк можно конвертануть и наличными в евро снять.https://concord.ua/uploads/redactor/605c49801cd3e.pdf
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 07 кві, 2021 22:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:02
clientage написав:
куралесим-с напоследок
тут же лимит 30 в сутки - выходит выхлоп около 4 грн.
оно шо того стоит?
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uaprofi
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