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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 959960961962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:34

решил тоже сегодня вывести под 0, лучше раньше и не торопясь, чем потом в последние дни еще система ляжет у них.
посмотрим, что они придумали после 12 числа. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:48

у тарифах не побачив змін по валютообміну ... усе по старому - без комісу отримання у касі , якщо для ІнДжой ЮСД/Євро ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:14

  Игорь Алексеевич написав:решил тоже сегодня вывести под 0, лучше раньше и не торопясь, чем потом в последние дни еще система ляжет у них.
посмотрим, что они придумали после 12 числа. :roll:


а к чему спешка?
СЭП (с виртуальной/доходной) вроде же бесплатный остаётся или как?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:02

Re: Конкорд

  uaprofi написав:а к чему спешка?

Прощальний П2П.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:03

Re: Конкорд

  uaprofi написав:а к чему спешка?

куралесим-с напоследок
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:59

на крайняк можно конвертануть и наличными в евро снять.
https://concord.ua/uploads/redactor/605c49801cd3e.pdf
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 22:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:02

  clientage написав:куралесим-с напоследок


тут же лимит 30 в сутки - выходит выхлоп около 4 грн.
оно шо того стоит?
uaprofi
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