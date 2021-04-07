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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 960961962963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:48

а полистать?
не царское дело?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:10

  v57 написав:а полистать?
не царское дело?

Так листать надо сразу несколько, ибо если верить только тарифу карты то вроде как не зрада, а наоборот покращення.

Но тарифы карты лгут про п2п - не предоставляется банк такой операции иначе как через икону у которой тариф на перевод не тот что указан в тарифах карты.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:23

а тарифи ікони де лежать ? рив і не нарив ...
stas_rst
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  #<1 ... 960961962963
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08.04.2021 10:23
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