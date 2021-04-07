а полистать?
не царское дело?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:10
Так листать надо сразу несколько, ибо если верить только тарифу карты то вроде как не зрада, а наоборот покращення.
Но тарифы карты лгут про п2п - не предоставляется банк такой операции иначе как через икону у которой тариф на перевод не тот что указан в тарифах карты.
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