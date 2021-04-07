а полистать?
не царское дело?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:10
Так листать надо сразу несколько, ибо если верить только тарифу карты то вроде как не зрада, а наоборот покращення.
Но тарифы карты лгут про п2п - не предоставляется банк такой операции иначе как через икону у которой тариф на перевод не тот что указан в тарифах карты.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:34
У них на сайте такая неприметная кнопочка с просящей рукой чуть правее и ниже формы для ввода логина и пароля
Не знаю как у кого, но у меня такой шрифт на кнопках что пока (кажется это был mustbe) носом не ткнули - я и не видел что оно там есть.
Ну или вот прямая ссылка, но она ж может и поменяться
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:35
Re: Конкорд
я же про это, icon25 вроде ни кто закрывать не собирается, но и тарифы icon25 не описаны в новом универсальном договоре.
зато icon25 описан публичном договоре, и публичный договор вроде не меняли.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 08 кві, 2021 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:36
vitaliy_berdinskikh сенкс соу мач
"просящу руку" знайшов
0,5 за п2п айкону - штовхати
0,5 за п2п - тягнути іншими
ну їх в ... туди
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:40
Re: Конкорд
ну так тарифы icon25 остались прежними, или я что-то не понимаю?
П2П был 0.5% так и остался, и СЭП как был так и остался бесплатным.
Что тут за возню развели?
Открываем депо в моне на 4 месяца, и СЕПом пополняем, получая кешбек, ну еще незабываем СЭПать за день до окончания депозита , да к стати, сейчас 1 депо подходит к концу, надо жир снять.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:56
vpchelko все це добре, але морозити Н-суму на депо - не фонтан.
Тут кіпіш через довільний вихід на інші чужими додатками і 7% на залишок
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:04
Re: Конкорд
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:07
Re: Конкорд
Всегда сепом перевожу, ибо там есть гарантия, что на счет нормально деньги зайдут, и 7% это выше среднего по больнице.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 08 кві, 2021 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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