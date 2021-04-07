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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:48

а полистать?
не царское дело?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:10

  v57 написав:а полистать?
не царское дело?

Так листать надо сразу несколько, ибо если верить только тарифу карты то вроде как не зрада, а наоборот покращення.

Но тарифы карты лгут про п2п - не предоставляется банк такой операции иначе как через икону у которой тариф на перевод не тот что указан в тарифах карты.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:23

а тарифи ікони де лежать ? рив і не нарив ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:34

  stas_rst написав:а тарифи ікони де лежать ? рив і не нарив ...

У них на сайте такая неприметная кнопочка с просящей рукой чуть правее и ниже формы для ввода логина и пароля
https://icon25.ua/auth

Не знаю как у кого, но у меня такой шрифт на кнопках что пока (кажется это был mustbe) носом не ткнули - я и не видел что оно там есть. :mrgreen:

Ну или вот прямая ссылка, но она ж может и поменяться
https://icon25.ua/tarifs.php
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:35

Re: Конкорд

  stas_rst написав:а тарифи ікони де лежать ? рив і не нарив ...

я же про это, icon25 вроде ни кто закрывать не собирается, но и тарифы icon25 не описаны в новом универсальном договоре.
зато icon25 описан публичном договоре, и публичный договор вроде не меняли.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 08 кві, 2021 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:36

vitaliy_berdinskikh сенкс соу мач :)
"просящу руку" знайшов :)
0,5 за п2п айкону - штовхати
0,5 за п2п - тягнути іншими
ну їх в ... туди
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:40

Re: Конкорд

ну так тарифы icon25 остались прежними, или я что-то не понимаю?

П2П был 0.5% так и остался, и СЭП как был так и остался бесплатным.

Что тут за возню развели?

Открываем депо в моне на 4 месяца, и СЕПом пополняем, получая кешбек, ну еще незабываем СЭПать за день до окончания депозита :P, да к стати, сейчас 1 депо подходит к концу, надо жир снять.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:56

vpchelko все це добре, але морозити Н-суму на депо - не фонтан.
Тут кіпіш через довільний вихід на інші чужими додатками і 7% на залишок
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:04

Re: Конкорд

  stas_rst написав:vpchelko все це добре, але морозити Н-суму на депо - не фонтан.

можно не всю сумму, открыть в начале месяца на Н-ую сумму, и под конец срока сделать 2 пополнения на Н-ую сумму - в конце и начале месяца (тут таки сложно посчитать сколько годовых % получается с такими маневрами).
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:07

Re: Конкорд

  stas_rst написав:Тут кіпіш через довільний вихід на інші чужими додатками і 7% на залишок

Всегда сепом перевожу, ибо там есть гарантия, что на счет нормально деньги зайдут, и 7% это выше среднего по больнице.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 08 кві, 2021 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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