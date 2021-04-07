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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:07

  vitaliy_berdinskikh написав:Но тарифы карты лгут про п2п - не предоставляется банк такой операции иначе как через икону у которой тариф на перевод не тот что указан в тарифах карты.

Так тарифы карты и тарифы иконы - это абсолютно разные тарифы, они совсем не должны совпадать.
Комис на перевод состоит из трёх слагаемых:
1. Комис отправителя
2. Комис сервиса
3. Комис получателя

Многие забывают про пункт 2, считая его нулевым. Но это не всегда так.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:15

Re: Конкорд

  vpchelko написав:ну так тарифы icon25 остались прежними, или я что-то не понимаю?

А это мы не знаем. На странице иконы в принципе нет такого отображения тарифов как это сделано на страницах карты: текущие тарифы, тарифы с тырнадцатего мартобря, тарифы с 12 апреля.

А предупреджать по почте об изменениях Конкорд и не пытался, это вообще не принято у украинских банков.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:19

Re: Конкорд

  mustbe написав:Так тарифы карты и тарифы иконы - это абсолютно разные тарифы, они совсем не должны совпадать.

Меня как клиента не интересует что в процессе перевода денег банк использует несколько разных сервисов, некоторые из которые ещё и не его. Меня интересует собранная в одном месте информация о тарифах которые применяются к операциям по карте. Ведь СЭП это ж тоже не тариф по карте, это тариф по текущему счёту. Но банк не вынес комисси за банковские переводы на отдельную страницу. Так зачем банк отделяет переводы peer-2-peer если это как раз операции по самой карте? Какая разница что это делается с иконой, нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:36

  vitaliy_berdinskikh написав:нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.

Ага, щас.
Особенно в тазике, с его тас2ю )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:45

  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.

Ага, щас.
Особенно в тазике, с его тас2ю )

ОК, в двух банках страдают такой фигней, из 70-ти.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:47

Re: Конкорд

Шановне панство, а что тут интересного осталось?

кешбек - так себе
депозиты грн - ниже других
долларовые только?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.

Ага, щас.
Особенно в тазике, с его тас2ю )

ОК, в двух банках страдают такой фигней, из 70-ти.

У эксима ещё есть отдельные тарифы на переводы через тумбы.
Да, практика, хвала аллаху, не очень распространённая.
Но она существует.
mustbe
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