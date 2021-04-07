Додано: Чет 08 кві, 2021 10:19

mustbe написав: Так тарифы карты и тарифы иконы - это абсолютно разные тарифы, они совсем не должны совпадать. Так тарифы карты и тарифы иконы - это абсолютно разные тарифы, они совсем не должны совпадать.

Меня как клиента не интересует что в процессе перевода денег банк использует несколько разных сервисов, некоторые из которые ещё и не его. Меня интересует собранная в одном месте информация о тарифах которые применяются к операциям по карте. Ведь СЭП это ж тоже не тариф по карте, это тариф по текущему счёту. Но банк не вынес комисси за банковские переводы на отдельную страницу. Так зачем банк отделяет переводы peer-2-peer если это как раз операции по самой карте? Какая разница что это делается с иконой, нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.