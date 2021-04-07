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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:07
vitaliy_berdinskikh написав:
Но тарифы карты лгут про п2п - не предоставляется банк такой операции иначе как через икону у которой тариф на перевод не тот что указан в тарифах карты.
Так тарифы карты и тарифы иконы - это абсолютно разные тарифы, они совсем не должны совпадать.
Комис на перевод состоит из трёх слагаемых:
1. Комис отправителя
2. Комис сервиса
3. Комис получателя
Многие забывают про пункт 2, считая его нулевым. Но это не всегда так.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:15
vpchelko написав:
ну так тарифы icon25 остались прежними, или я что-то не понимаю?
А это мы не знаем. На странице иконы в принципе нет такого отображения тарифов как это сделано на страницах карты: текущие тарифы, тарифы с тырнадцатего мартобря, тарифы с 12 апреля.
А предупреджать по почте об изменениях Конкорд и не пытался, это вообще не принято у украинских банков.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:19
mustbe написав:
Так тарифы карты и тарифы иконы - это абсолютно разные тарифы, они совсем не должны совпадать.
Меня как клиента не интересует что в процессе перевода денег банк использует несколько разных сервисов, некоторые из которые ещё и не его. Меня интересует собранная в одном месте информация о тарифах которые применяются к операциям по карте. Ведь СЭП это ж тоже не тариф по карте, это тариф по текущему счёту. Но банк не вынес комисси за банковские переводы на отдельную страницу. Так зачем банк отделяет переводы peer-2-peer если это как раз операции по самой карте? Какая разница что это делается с иконой, нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:36
vitaliy_berdinskikh написав:
нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.
Ага, щас.
Особенно в тазике, с его тас2ю )
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mustbe
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:45
mustbe написав: vitaliy_berdinskikh написав:
нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.
Ага, щас.
Особенно в тазике, с его тас2ю )
ОК, в двух банках страдают такой фигней, из 70-ти.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:47
Шановне панство, а что тут интересного осталось?
кешбек - так себе
депозиты грн - ниже других
долларовые только?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:52
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав: vitaliy_berdinskikh написав:
нигде в других банках мобильное приложение не имеет отдельных тарифов которые ещё и описываются в отдельном документе.
Ага, щас.
Особенно в тазике, с его тас2ю )
ОК, в двух банках страдают такой фигней, из 70-ти.
У эксима ещё есть отдельные тарифы на переводы через тумбы.
Да, практика, хвала аллаху, не очень распространённая.
Но она существует.
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mustbe
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:03
Я правильно понял с 12.04:
1. р2р через айкон с виртуалки без комиссии
2. р2р через сторонние 0.5
3. СЕП через айкон бесплатно?
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anikola13
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:05
anikola13 написав:
Я правильно понял с 12.04:
1. р2р через айкон с виртуалки без комиссии
2. р2р через сторонние 0.5
3. СЕП через айкон бесплатно?
нет
да
да
Любой выход по п2п - с комисом.
В этом то и проблема
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mustbe
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:47
vpchelko написав:
ну так тарифы icon25 остались прежними, или я что-то не понимаю?
П2П был 0.5% так и остался, и СЭП как был так и остался бесплатным.
Что тут за возню развели?
Судя по вопросу, не понимаете
Некоторые индивидуумы (я, например) использовали Виртуалку VISA как карту для мгновенной(ключевое слово) подпитки многочисленных кредиток: ТАС, Моно, Форвард и т.д. Можно, конечно, СЭПом толкать
Но когда ты стоишь в магазине, и не хватает на какой-то карте немного денег... СЭП - это не наш метод
P2P - тянуть с карты Конкорда - до последнего момента был бесплатным.
Надеюсь, объяснил. А если и сейчас непонятно...то такое.
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