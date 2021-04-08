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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 962963964965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Может устроить акцию задалбывания Конкорда письмами? Хотя сомневаюсь что она будет хоть сколько нибудь массовая.

Сейчас пункты будущих тарифов 10.3.1 для Дебетовой, 10.3.1 для One и 9.3.1 для виртуалки обещают клиенту то чего на самом деле банк не предоставляет: перевод со своей карты на любую карту бесплатно, оплата за услугу включена в стоимость тарифа, который тоже бесплатен. В строчках тарифа нет никакого уточнения о том что карта-получатель должна быть картой банка Конкорд и даже что она должна быть украинской картой. Потребовать у банка указать способ который позволяет воспользоваться данной услугой по цене указанной в тарифе, тоесть бесплатно. Понятно что банк ничего не ответит и бесплатный перевод не даст сделать. Но может хоть немного тарифы в порядок приведёт?
Можно еще массовку писем в НБУ, результат явно будет получше: https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2
Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ) Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601 Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 Телефон: 0 800 505 240 Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45

Подробнее: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Востаннє редагувалось pharus в Чет 08 кві, 2021 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Может устроить акцию задалбывания Конкорда письмами?

Обратитесь лучше к ВадимБанкир с ветки ощада.
Вот кто свято верит, что его письма в банк как-то влияют на тарифы )))
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:49

Re: Neobank

Чогось не хоче авторизовувати.
Вкажи дані картки:
Номер - ввів
Термін дії - ввів
Пін-код - ввів

- Не можемо тебе авторизувати
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:07

2 новые карты-Neocard, Litecard и новые тарифы по картам с 06.05.21
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:13

  Hemi написав:2 новые карты-Neocard, Litecard и новые тарифы по картам с 06.05.21

Чего-то на сайте ничего не вижу :roll:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Hemi написав:2 новые карты-Neocard, Litecard и новые тарифы по картам с 06.05.21

Чего-то на сайте ничего не вижу :roll:

https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi . Лайткард так понял аналог виртуалки, только в Нео.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:32

Re: Конкорд

Интересно а как теперь будет тарифицироваться виртуалка открытая до всех этих изменений? Я даже и не вспомню открывал ли её в нео или в иконе.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:51

  vitaliy_berdinskikh написав:Интересно а как теперь будет тарифицироваться виртуалка открытая до всех этих изменений? Я даже и не вспомню открывал ли её в нео или в иконе.
так тарифы вроде одинаковые, просто ребрендинг, если в нео открываешь. А Неокард, походу Ван перелицованый
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