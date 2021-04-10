RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 963964965966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:48

  lloydbanksua написав:Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?

Скорее всего, да. Но точно узнаете в понедельник-вторник.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6100
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49

  lloydbanksua написав:Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?

99%, что возьмут 0,5% после проводки.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 15.02.20
Подякував: 612 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 04:48

Flamingo, Striker значит как раз протестируем новые тарифы, о результате отпишусь.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 22.04.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 963964965966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9653)
11.04.2021 05:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.