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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:48
lloydbanksua написав:
Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?
Скорее всего, да. Но точно узнаете в понедельник-вторник.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49
lloydbanksua написав:
Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?
99%, что возьмут 0,5% после проводки.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 04:48
Flamingo, Striker значит как раз протестируем новые тарифы, о результате отпишусь.
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